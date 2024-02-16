https://ria.ru/20240216/orden-1927890103.html
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР - РИА Новости, 16.02.2024
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР
Вице-премьер Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова награждена орденом Донецкой народной республики, сообщил региональный... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:22
2024-02-16T22:22
2024-02-16T22:22
донецкая народная республика
айшат кадырова
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова награждена орденом Донецкой народной республики, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Искренне поздравляю вице-премьера Правительства ЧР по социальному блоку Айшат Рамзановну Кадырову с вручением ей ордена ДНР! Внучка Первого Президента ЧР, …лично посещала Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой, а также отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР", - написал в Telegram-канале Дудаев. Также он сообщил о награждении второй дочери Кадырова - первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, министра Чечни Хадижат Кадыровой медалью "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики". "Хадижат Рамзановна приносит пользу своему народу на любом вверенном ей участке", - написал он.
https://ria.ru/20240209/kadyrov-1926384235.html
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, айшат кадырова, ахмед дудаев
Донецкая Народная Республика, Айшат Кадырова, Ахмед Дудаев
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР
Айшат Кадырову наградили орденом Донецкой народной республики