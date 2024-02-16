Рейтинг@Mail.ru
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/orden-1927890103.html
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР - РИА Новости, 16.02.2024
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР
Вице-премьер Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова награждена орденом Донецкой народной республики, сообщил региональный... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:22
2024-02-16T22:22
донецкая народная республика
айшат кадырова
ахмед дудаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753710592_0:101:2839:1698_1920x0_80_0_0_1ffa523f7758206c1521f141008a2cff.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова награждена орденом Донецкой народной республики, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Искренне поздравляю вице-премьера Правительства ЧР по социальному блоку Айшат Рамзановну Кадырову с вручением ей ордена ДНР! Внучка Первого Президента ЧР, …лично посещала Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой, а также отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР", - написал в Telegram-канале Дудаев. Также он сообщил о награждении второй дочери Кадырова - первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, министра Чечни Хадижат Кадыровой медалью "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики". "Хадижат Рамзановна приносит пользу своему народу на любом вверенном ей участке", - написал он.
https://ria.ru/20240209/kadyrov-1926384235.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753710592_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_195e2c5427fe8fa5c6a7e7a7f1632792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, айшат кадырова, ахмед дудаев
Донецкая Народная Республика, Айшат Кадырова, Ахмед Дудаев
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР

Айшат Кадырову наградили орденом Донецкой народной республики

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАйшат Кадырова
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Айшат Кадырова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова награждена орденом Донецкой народной республики, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«
"Искренне поздравляю вице-премьера Правительства ЧР по социальному блоку Айшат Рамзановну Кадырову с вручением ей ордена ДНР! Внучка Первого Президента ЧР, …лично посещала Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чеченской Республики на передовой, а также отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР", - написал в Telegram-канале Дудаев.
Также он сообщил о награждении второй дочери Кадырова - первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, министра Чечни Хадижат Кадыровой медалью "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики".
«
"Хадижат Рамзановна приносит пользу своему народу на любом вверенном ей участке", - написал он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом
9 февраля, 11:44
 
Донецкая Народная РеспубликаАйшат КадыроваАхмед Дудаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала