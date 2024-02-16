https://ria.ru/20240216/opros-1927879696.html
Опрос показал, что американцы думают о Байдене на посту президента
Опрос показал, что американцы думают о Байдене на посту президента - РИА Новости, 16.02.2024
Опрос показал, что американцы думают о Байдене на посту президента
Большинство американцев не уверены, что Джо Байден достаточно вынослив, чтобы быть президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного Монмутским... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:33
2024-02-16T20:33
2024-02-16T20:33
в мире
джо байден
выборы президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Большинство американцев не уверены, что Джо Байден достаточно вынослив, чтобы быть президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного Монмутским университетом. В то время, как 12% респондентов крайне уверены в умственной и физической выносливости Байдена, 20% испытывают лишь некоторую уверенность, у 52% нет никакой уверенности в состоянии президента, а 15% не очень в нем уверены. При этом в июне 2020 года мнения о том, что Байден достаточно вынослив для президентской роли, придерживались 52% опрошенных. Уверенность в состоянии президента понизилась как среди республиканцев и независимых избирателей, так и среди демократов. Физическую и умственную выносливость Трампа положительно оценивают 51% респондентов. В 2020 году таковых было 45%. Опрос проводился с 8 по 12 февраля, в нем приняли участие 902 взрослых американца. Погрешность составляет 4,3 процентных пункта.
https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html
https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3ef5b05fbf46414596dd02ec45a6c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, выборы президента сша
В мире, Джо Байден, Выборы президента США
Опрос показал, что американцы думают о Байдене на посту президента
Опрос: 52% американцев не уверены, что Байден достаточно вынослив для работы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Большинство американцев не уверены, что Джо Байден достаточно вынослив, чтобы быть президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного Монмутским университетом.
В то время, как 12% респондентов крайне уверены в умственной и физической выносливости Байдена, 20% испытывают лишь некоторую уверенность, у 52% нет никакой уверенности в состоянии президента, а 15% не очень в нем уверены.
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
При этом в июне 2020 года мнения о том, что Байден достаточно вынослив для президентской роли, придерживались 52% опрошенных. Уверенность в состоянии президента понизилась как среди республиканцев и независимых избирателей, так и среди демократов.
Физическую и умственную выносливость Трампа положительно оценивают 51% респондентов. В 2020 году таковых было 45%.
Опрос проводился с 8 по 12 февраля, в нем приняли участие 902 взрослых американца. Погрешность составляет 4,3 процентных пункта.
Опрос: 68 процентов немцев считают Байдена слишком старым для нового срока