https://ria.ru/20240216/opros-1927879696.html

Опрос показал, что американцы думают о Байдене на посту президента

Опрос показал, что американцы думают о Байдене на посту президента - РИА Новости, 16.02.2024

Опрос показал, что американцы думают о Байдене на посту президента

Большинство американцев не уверены, что Джо Байден достаточно вынослив, чтобы быть президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного Монмутским... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:33

2024-02-16T20:33

2024-02-16T20:33

в мире

джо байден

выборы президента сша

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Большинство американцев не уверены, что Джо Байден достаточно вынослив, чтобы быть президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного Монмутским университетом. В то время, как 12% респондентов крайне уверены в умственной и физической выносливости Байдена, 20% испытывают лишь некоторую уверенность, у 52% нет никакой уверенности в состоянии президента, а 15% не очень в нем уверены. При этом в июне 2020 года мнения о том, что Байден достаточно вынослив для президентской роли, придерживались 52% опрошенных. Уверенность в состоянии президента понизилась как среди республиканцев и независимых избирателей, так и среди демократов. Физическую и умственную выносливость Трампа положительно оценивают 51% респондентов. В 2020 году таковых было 45%. Опрос проводился с 8 по 12 февраля, в нем приняли участие 902 взрослых американца. Погрешность составляет 4,3 процентных пункта.

https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html

https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html

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в мире, джо байден, выборы президента сша