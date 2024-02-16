https://ria.ru/20240216/opasnost-1927896262.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.02.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, в частности, оставаться дома призывают жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-16T23:52
2024-02-16T23:52
2024-02-17T00:03
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
губкинский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, в частности, оставаться дома призывают жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Губкинского городских округов, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам... Губкинский городской округ и Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщениях.Также о ракетной опасности в Белгороде сообщила мэрия.ВСУ нанесли удар по Белгороду в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240216/dron-1927762329.html
белгород
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, белгородский район, губкинский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Губкинский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и нескольких районах области