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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 16.02.2024 (обновлено: 00:03 17.02.2024)
https://ria.ru/20240216/opasnost-1927896262.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.02.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, в частности, оставаться дома призывают жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-16T23:52
2024-02-17T00:03
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
губкинский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, в частности, оставаться дома призывают жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Губкинского городских округов, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам... Губкинский городской округ и Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщениях.Также о ракетной опасности в Белгороде сообщила мэрия.ВСУ нанесли удар по Белгороду в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240216/dron-1927762329.html
белгород
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белгород, происшествия, белгородский район, губкинский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Губкинский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Белгороде и нескольких районах области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, в частности, оставаться дома призывают жителей Белгорода, Белгородского района, Старооскольского и Губкинского городских округов, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
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"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам... Губкинский городской округ и Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщениях.
Также о ракетной опасности в Белгороде сообщила мэрия.
ВСУ нанесли удар по Белгороду в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
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Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районГубкинский городской округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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