https://ria.ru/20240216/ograblenie-1927738886.html

Хабаровский грабитель успел потратить часть украденных в банке денег

Хабаровский грабитель успел потратить часть украденных в банке денег - РИА Новости, 16.02.2024

Хабаровский грабитель успел потратить часть украденных в банке денег

Грабитель успел растратить больше трети из украденных в банке в Хабаровске 13 миллионов рублей, сообщается на портале "МВД Медиа". РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:44

2024-02-16T10:44

2024-02-16T10:44

происшествия

россия

ирина волк

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ХАБАРОВСК, 16 фев - РИА Новости. Грабитель успел растратить больше трети из украденных в банке в Хабаровске 13 миллионов рублей, сообщается на портале "МВД Медиа". Вечером 13 февраля мужчина ворвался в офис банка по улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска, угрожая пистолетом и гранатами похитил свыше 11 миллионов рублей и еще два миллиона валютой, сообщали ранее в полиции региона. В силовых структурах уточнили РИА Новости, что пострадал банк "АТБ". Ночью 15 февраля подозреваемый был задержан, сообщала прокуратура региона. В отношении 41-летнего хабаровчанина возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 161 УК РФ (разбой). Он взят под стражу. "В ходе обыска изъято более 6,5 миллиона рублей и валюта. Кроме того, обнаружены свыше 700 тысяч рублей, которые злоумышленник планировал отдать тем людям, у которых занимал денежные средства. Они были разложены по пачкам, каждая из которых подписана именем кредитора. Пять миллионов рублей налетчик потратил на погашение долговых обязательств и иные нужды", - говорится в сообщении. Как отмечала ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы, а когда бизнес стал убыточным, стал делать ставки на спортивном тотализаторе. Долги росли. В итоге мужчина, используя игрушечный пистолет и муляжи гранат, пошел грабить отделение банка.

https://ria.ru/20240216/ograblenie-1927732718.html

https://ria.ru/20231227/ograblenie-1918363211.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ирина волк