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Офицер ВСУ: жители крупного украинского города готовятся к его сдаче
Офицер ВСУ: жители крупного украинского города готовятся к его сдаче - РИА Новости, 16.02.2024
Офицер ВСУ: жители крупного украинского города готовятся к его сдаче
В случае нехватки денег на оборону Украина может потерять еще больше территории, жители Запорожья уже готовятся к сдаче города, с таким утверждением выступил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:56
2024-02-16T06:56
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В случае нехватки денег на оборону Украина может потерять еще больше территории, жители Запорожья уже готовятся к сдаче города, с таким утверждением выступил отставной офицер ВСУ Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу "Прямой"."Сегодня не выделили деньги на "зубы дракона" для строительства оборонной линии в Запорожье. На "единый марафон" нашли, на голосование в "Дии" (украинский сервис госуслуг. — Прим. ред.) на Евровидение миллионы нашли, а на "зубы дракона" в Запорожье не нашли. Мне одна из моих зрительниц на "Youtube" написала: "Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?" То есть у людей сейчас такое настроение на земле", — заявил офицер.По словам Лапина, если руководство страны продолжит принимать такие решения, то у ВСУ в скором времени не будет артиллерии, а территория Украины будет уменьшаться. Офицер также отметил, что Киев не сможет провести мобилизацию, что, на его взгляд, приведет к увеличению количества погибших среди украинских солдат и сужению линии фронта."Будут гибнуть, потому что без мобилизации не смогут закрыть всю линию фронта в 1,5 тысячи километров, которая сегодня активна. Тогда она будет уменьшаться", – предупредил Лапин.Ранее украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз заявил, что мобилизация 400 тысяч человек может обойтись Украине не менее чем в 34,5 миллиарда долларов.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240216/voennye-1927700128.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Офицер ВСУ: жители крупного украинского города готовятся к его сдаче
Офицер ВСУ Лапин: жители Запорожья готовятся к сдаче города
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В случае нехватки денег на оборону Украина может потерять еще больше территории, жители Запорожья уже готовятся к сдаче города, с таким утверждением выступил отставной офицер ВСУ Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
"Сегодня не выделили деньги на "зубы дракона" для строительства оборонной линии в Запорожье. На "единый марафон" нашли, на голосование в "Дии" (украинский сервис госуслуг. — Прим. ред.) на Евровидение миллионы нашли, а на "зубы дракона" в Запорожье не нашли. Мне одна из моих зрительниц на "Youtube" написала: "Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?" То есть у людей сейчас такое настроение на земле", — заявил офицер.
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По словам Лапина, если руководство страны продолжит принимать такие решения, то у ВСУ в скором времени не будет артиллерии, а территория Украины будет уменьшаться. Офицер также отметил, что Киев
не сможет провести мобилизацию, что, на его взгляд, приведет к увеличению количества погибших среди украинских солдат и сужению линии фронта.
«
"Будут гибнуть, потому что без мобилизации не смогут закрыть всю линию фронта в 1,5 тысячи километров, которая сегодня активна. Тогда она будет уменьшаться", – предупредил Лапин.
Ранее украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз заявил, что мобилизация 400 тысяч человек может обойтись Украине не менее чем в 34,5 миллиарда долларов.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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