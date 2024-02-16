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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 16.02.2024
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https://ria.ru/20240216/obstrel-1927895176.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 16.02.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:24
2024-02-16T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
сцкк
вооруженные силы украины
горловка
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.15 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.В 21.00 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240216/bronetekhnika-1927891370.html
https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882810.html
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в мире, донецк, макеевка, сцкк, вооруженные силы украины, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Горловка
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.15 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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В 21.00 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаСЦККВооруженные силы УкраиныГорловка
 
 
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