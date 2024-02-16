Обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS
СЦКК: обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS
© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Обстрел Кировского района Донецка, в результате которого погибла сотрудница шахты "Лидиевка", украинские войска вели из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
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"Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка в 12.50 16.02.2024. Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Кировского района, а также уточнили применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО HIMARS, с применением ракет М-31 (осколочные). Из-за вертикального попадания ракеты определить точное направление пуска не представляется возможным", - говорится в сообщении представительства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрела Кировского района города погибла сотрудница шахты "Лидиевка".
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.