https://ria.ru/20240216/obstrel-1927885051.html

Обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS

Обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS - РИА Новости, 16.02.2024

Обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS

Обстрел Кировского района Донецка, в результате которого погибла сотрудница шахты "Лидиевка", украинские войска вели из РСЗО HIMARS, сообщило представительство... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:36

2024-02-16T21:36

2024-02-16T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Обстрел Кировского района Донецка, в результате которого погибла сотрудница шахты "Лидиевка", украинские войска вели из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка в 12.50 16.02.2024. Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Кировского района, а также уточнили применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО HIMARS, с применением ракет М-31 (осколочные). Из-за вертикального попадания ракеты определить точное направление пуска не представляется возможным", - говорится в сообщении представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрела Кировского района города погибла сотрудница шахты "Лидиевка". Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882810.html

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кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, bae systems, lockheed martin