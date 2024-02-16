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Обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927885051.html
Обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS
Обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS - РИА Новости, 16.02.2024
Обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS
Обстрел Кировского района Донецка, в результате которого погибла сотрудница шахты "Лидиевка", украинские войска вели из РСЗО HIMARS, сообщило представительство... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:36
2024-02-16T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
bae systems
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Обстрел Кировского района Донецка, в результате которого погибла сотрудница шахты "Лидиевка", украинские войска вели из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка в 12.50 16.02.2024. Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Кировского района, а также уточнили применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО HIMARS, с применением ракет М-31 (осколочные). Из-за вертикального попадания ракеты определить точное направление пуска не представляется возможным", - говорится в сообщении представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрела Кировского района города погибла сотрудница шахты "Лидиевка". Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20240216/oruzhie-1927882810.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS

СЦКК: обстрел Донецка, из-за которого погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Обстрел Кировского района Донецка, в результате которого погибла сотрудница шахты "Лидиевка", украинские войска вели из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка в 12.50 16.02.2024. Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Кировского района, а также уточнили применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО HIMARS, с применением ракет М-31 (осколочные). Из-за вертикального попадания ракеты определить точное направление пуска не представляется возможным", - говорится в сообщении представительства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрела Кировского района города погибла сотрудница шахты "Лидиевка".
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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