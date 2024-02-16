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При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927849780.html
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 16.02.2024
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в пятницу в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:32
2024-02-16T17:32
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в пятницу в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Кировского района по улице Гаргаева получила ранение женщина 1985 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница

Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в пятницу в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела Кировского района по улице Гаргаева получила ранение женщина 1985 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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