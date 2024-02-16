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При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 16.02.2024
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в пятницу в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:32
2024-02-16T17:32
2024-02-16T17:32
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в пятницу в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Кировского района по улице Гаргаева получила ранение женщина 1985 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница
Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница