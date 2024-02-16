ВСУ вели из HIMARS обстрел Ясиноватой, при котором пострадала женщина
ДНР в СЦКК: обстрел Ясиноватой, при котором пострадала женщина, велся из HIMARS
© Фото : Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Утренний обстрел Ясиноватой, в результате которого мирная жительница пострадала, украинские войска вели из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
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"Фиксация последствий обстрела Ясиноватой в 08.00 16.02.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ясиноватой с применением РСЗО, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь из РСЗО HIMARS, ракетой М30А1 (шрапнельная) со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоелизаветовка", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК в пятницу утром сообщало, что в 8.00 ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Ясиноватой. Мэр города Дмитрий Шевченко позже сообщил, что в результате ракетного обстрела получила ранение мирная жительница.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.