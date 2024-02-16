https://ria.ru/20240216/obstrel-1927840522.html

ВСУ вели из HIMARS обстрел Ясиноватой, при котором пострадала женщина

ВСУ вели из HIMARS обстрел Ясиноватой, при котором пострадала женщина - РИА Новости, 16.02.2024

ВСУ вели из HIMARS обстрел Ясиноватой, при котором пострадала женщина

Утренний обстрел Ясиноватой, в результате которого мирная жительница пострадала, украинские войска вели из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:20

2024-02-16T17:20

2024-02-16T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

сша

сцкк

вооруженные силы украины

bae systems

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Утренний обстрел Ясиноватой, в результате которого мирная жительница пострадала, украинские войска вели из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Фиксация последствий обстрела Ясиноватой в 08.00 16.02.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ясиноватой с применением РСЗО, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь из РСЗО HIMARS, ракетой М30А1 (шрапнельная) со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоелизаветовка", - говорится в сообщении представительства.Представительство ДНР в СЦКК в пятницу утром сообщало, что в 8.00 ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Ясиноватой. Мэр города Дмитрий Шевченко позже сообщил, что в результате ракетного обстрела получила ранение мирная жительница. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html

ясиноватая

донецкая народная республика

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сша, сцкк, вооруженные силы украины, bae systems