https://ria.ru/20240216/obstrel-1927830850.html

Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ

Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024

Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ

Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) умер от травм, полученных при обстреле города со стороны ВСУ,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:51

2024-02-16T16:51

2024-02-16T17:08

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) умер от травм, полученных при обстреле города со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В результате полученных травм после вчерашнего обстрела в больнице скончался Дмитрий Проценко, он обучался на заочном отделении института на направлении "Теология", — сказал пресс-секретарь.Собеседник агентства добавил, что во время обстрела студент не успел добежать до подвала и получил ранение в голову. Дмитрий умер в реанимации. Накануне в университете рассказали, что одной из погибших при обстреле ВСУ оказалась его сотрудница Любовь Губкина, проработавшая здесь более 23 лет. У студента медицинского колледжа БелГУ Дмитрия Чихарина во время атаки погибла дочь. Белгородский государственный институт искусств и культуры (БГИИК) вчера сообщил о гибели своего студента — Мохамада Шенани из Сирии, который в момент обстрела находился в торговом центре.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240216/obstrel-1927817988.html

https://ria.ru/20240216/obschestvo-1927715536.html

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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде