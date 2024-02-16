https://ria.ru/20240216/obstrel-1927830850.html
Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ
Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ
Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) умер от травм, полученных при обстреле города со стороны ВСУ,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:51
2024-02-16T16:51
2024-02-16T17:08
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591521_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_3d2cae41b01f34273707bbc610ad5589.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) умер от травм, полученных при обстреле города со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В результате полученных травм после вчерашнего обстрела в больнице скончался Дмитрий Проценко, он обучался на заочном отделении института на направлении "Теология", — сказал пресс-секретарь.Собеседник агентства добавил, что во время обстрела студент не успел добежать до подвала и получил ранение в голову. Дмитрий умер в реанимации. Накануне в университете рассказали, что одной из погибших при обстреле ВСУ оказалась его сотрудница Любовь Губкина, проработавшая здесь более 23 лет. У студента медицинского колледжа БелГУ Дмитрия Чихарина во время атаки погибла дочь. Белгородский государственный институт искусств и культуры (БГИИК) вчера сообщил о гибели своего студента — Мохамада Шенани из Сирии, который в момент обстрела находился в торговом центре.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927817988.html
https://ria.ru/20240216/obschestvo-1927715536.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591521_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_3ce00420060d6fae684c537fbb8979a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ
Студент БелГУ Дмитрий Проценко умер от травм после обстрела ВСУ
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) умер от травм, полученных при обстреле города со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«
"В результате полученных травм после вчерашнего обстрела в больнице скончался Дмитрий Проценко, он обучался на заочном отделении института на направлении "Теология", — сказал пресс-секретарь.
Собеседник агентства добавил, что во время обстрела студент не успел добежать до подвала и получил ранение в голову. Дмитрий умер в реанимации.
Накануне в университете рассказали, что одной из погибших при обстреле ВСУ оказалась его сотрудница Любовь Губкина, проработавшая здесь более 23 лет. У студента медицинского колледжа БелГУ Дмитрия Чихарина во время атаки погибла дочь.
Раненный при обстреле Белгорода мужчина рассказал о гибели супруги
Белгородский государственный институт искусств и культуры (БГИИК) вчера сообщил о гибели своего студента — Мохамада Шенани из Сирии, который в момент обстрела находился в торговом центре.
ВСУ
нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Следственный комитет России
завел уголовное дело о теракте.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода