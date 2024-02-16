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Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
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16:51 16.02.2024 (обновлено: 17:08 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927830850.html
Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ
Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ
Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) умер от травм, полученных при обстреле города со стороны ВСУ,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:51
2024-02-16T17:08
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) умер от травм, полученных при обстреле города со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. &quot;В результате полученных травм после вчерашнего обстрела в больнице скончался Дмитрий Проценко, он обучался на заочном отделении института на направлении &quot;Теология&quot;, — сказал пресс-секретарь.Собеседник агентства добавил, что во время обстрела студент не успел добежать до подвала и получил ранение в голову. Дмитрий умер в реанимации. Накануне в университете рассказали, что одной из погибших при обстреле ВСУ оказалась его сотрудница Любовь Губкина, проработавшая здесь более 23 лет. У студента медицинского колледжа БелГУ Дмитрия Чихарина во время атаки погибла дочь. Белгородский государственный институт искусств и культуры (БГИИК) вчера сообщил о гибели своего студента — Мохамада Шенани из Сирии, который в момент обстрела находился в торговом центре.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927817988.html
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Студент БелГУ погиб из-за травм после обстрела города со стороны ВСУ

Студент БелГУ Дмитрий Проценко умер от травм после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) умер от травм, полученных при обстреле города со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
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"В результате полученных травм после вчерашнего обстрела в больнице скончался Дмитрий Проценко, он обучался на заочном отделении института на направлении "Теология", — сказал пресс-секретарь.

Собеседник агентства добавил, что во время обстрела студент не успел добежать до подвала и получил ранение в голову. Дмитрий умер в реанимации.
Накануне в университете рассказали, что одной из погибших при обстреле ВСУ оказалась его сотрудница Любовь Губкина, проработавшая здесь более 23 лет. У студента медицинского колледжа БелГУ Дмитрия Чихарина во время атаки погибла дочь.
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