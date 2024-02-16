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ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927814540.html
ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек
ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек - РИА Новости, 16.02.2024
ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек
Украинские военные нанесли удар по административному зданию одной из шахт Донецка, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:56
2024-02-16T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по административному зданию одной из шахт Донецка, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости. Два ракетных удара пришлись по зданию, где в этот момент находились около 15 сотрудников шахты. В результате попадания одной из ракет в помещение архива погибла архивариус. Судя по характерным осколкам снаряда, ВСУ снова применили американскую РСЗО HIMARS. "Один раз бахнуло - посыпалось, второй раз - посыпалось, стекла полетели. Женщина погибла, 1958 года рождения", - рассказал очевидец происшествия Евгений. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные пять раз обстреляли территорию республики, выпустив 15 различных боеприпасов. Повреждений жилых домостроений и объектов социальной инфраструктуры не зафиксировано.
https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек

ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погибла сотрудница архива предприятия

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по административному зданию одной из шахт Донецка, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости.
Два ракетных удара пришлись по зданию, где в этот момент находились около 15 сотрудников шахты. В результате попадания одной из ракет в помещение архива погибла архивариус. Судя по характерным осколкам снаряда, ВСУ снова применили американскую РСЗО HIMARS.
«
"Один раз бахнуло - посыпалось, второй раз - посыпалось, стекла полетели. Женщина погибла, 1958 года рождения", - рассказал очевидец происшествия Евгений.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные пять раз обстреляли территорию республики, выпустив 15 различных боеприпасов. Повреждений жилых домостроений и объектов социальной инфраструктуры не зафиксировано.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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