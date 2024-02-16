https://ria.ru/20240216/obstrel-1927814540.html
ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек
ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек - РИА Новости, 16.02.2024
ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек
Украинские военные нанесли удар по административному зданию одной из шахт Донецка, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:56
2024-02-16T15:56
2024-02-16T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_1187:987:3072:2047_1920x0_80_0_0_4c26e9e5c449a6fb1f7078ce027ba87c.jpg
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по административному зданию одной из шахт Донецка, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости. Два ракетных удара пришлись по зданию, где в этот момент находились около 15 сотрудников шахты. В результате попадания одной из ракет в помещение архива погибла архивариус. Судя по характерным осколкам снаряда, ВСУ снова применили американскую РСЗО HIMARS. "Один раз бахнуло - посыпалось, второй раз - посыпалось, стекла полетели. Женщина погибла, 1958 года рождения", - рассказал очевидец происшествия Евгений. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные пять раз обстреляли территорию республики, выпустив 15 различных боеприпасов. Повреждений жилых домостроений и объектов социальной инфраструктуры не зафиксировано.
https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_858:386:3072:2047_1920x0_80_0_0_823ead5fe49da10667be25f3726efe0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек
ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погибла сотрудница архива предприятия