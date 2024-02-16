https://ria.ru/20240216/obstrel-1927814540.html

ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек

ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек - РИА Новости, 16.02.2024

ВСУ обстреляли шахту в Донецке, погиб один человек

Украинские военные нанесли удар по административному зданию одной из шахт Донецка, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:56

2024-02-16T15:56

2024-02-16T15:56

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по административному зданию одной из шахт Донецка, погибла женщина, передает корреспондент РИА Новости. Два ракетных удара пришлись по зданию, где в этот момент находились около 15 сотрудников шахты. В результате попадания одной из ракет в помещение архива погибла архивариус. Судя по характерным осколкам снаряда, ВСУ снова применили американскую РСЗО HIMARS. "Один раз бахнуло - посыпалось, второй раз - посыпалось, стекла полетели. Женщина погибла, 1958 года рождения", - рассказал очевидец происшествия Евгений. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные пять раз обстреляли территорию республики, выпустив 15 различных боеприпасов. Повреждений жилых домостроений и объектов социальной инфраструктуры не зафиксировано.

https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк