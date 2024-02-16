https://ria.ru/20240216/obstrel-1927716472.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 16.02.2024

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по городу Ясиноватая в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:03

2024-02-16T09:03

2024-02-16T10:10

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg

ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по городу Ясиноватая в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из РСЗО", — указали в материале.Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что из-за обстрела получили повреждения не менее шести многоквартирных домов. "Информацию по раненым уточняем", — добавил он в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927553596.html

https://ria.ru/20240215/obstrely-1927466197.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ясиноватая, украина, донецкая народная республика, происшествия