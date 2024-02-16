https://ria.ru/20240216/obstrel-1927716472.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 16.02.2024
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по городу Ясиноватая в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:03
2024-02-16T09:03
2024-02-16T10:10
специальная военная операция на украине
ясиноватая
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донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по городу Ясиноватая в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из РСЗО", — указали в материале.Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что из-за обстрела получили повреждения не менее шести многоквартирных домов. "Информацию по раненым уточняем", — добавил он в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927553596.html
https://ria.ru/20240215/obstrely-1927466197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Ясиноватой