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Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19 - РИА Новости, 16.02.2024
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06:44 16.02.2024 (обновлено: 09:29 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927709103.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19 - РИА Новости, 16.02.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:44
2024-02-16T09:29
белгород
россия
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.&quot;Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в Городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек&quot;, — написал он.Два взрослых и два ребенка из числа пострадавших отправили на поезде в столичные больницы, добавил губернатор.Он уточнил, что еще пять человек после оказания амбулаторной помощи отпустили домой, десять человек находятся в больницах города Белгорода: двое — в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести. "Уверен, что наши врачи сделают все, чтобы все, кто получил ранения, как можно быстрее оказались дома", — добавил Гладков.Глава региона также сообщил, что при обстреле получили повреждения 57 автомобилей.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694037.html
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белгород, россия, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19

Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«

"Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в Городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек", — написал он.

Два взрослых и два ребенка из числа пострадавших отправили на поезде в столичные больницы, добавил губернатор.
Он уточнил, что еще пять человек после оказания амбулаторной помощи отпустили домой, десять человек находятся в больницах города Белгорода: двое — в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести.
"Уверен, что наши врачи сделают все, чтобы все, кто получил ранения, как можно быстрее оказались дома", — добавил Гладков.
Глава региона также сообщил, что при обстреле получили повреждения 57 автомобилей.
ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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