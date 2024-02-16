https://ria.ru/20240216/obstrel-1927709103.html

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19 - РИА Новости, 16.02.2024

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T06:44

2024-02-16T06:44

2024-02-16T09:29

белгород

россия

вячеслав гладков

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram."Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в Городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек", — написал он.Два взрослых и два ребенка из числа пострадавших отправили на поезде в столичные больницы, добавил губернатор.Он уточнил, что еще пять человек после оказания амбулаторной помощи отпустили домой, десять человек находятся в больницах города Белгорода: двое — в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести. "Уверен, что наши врачи сделают все, чтобы все, кто получил ранения, как можно быстрее оказались дома", — добавил Гладков.Глава региона также сообщил, что при обстреле получили повреждения 57 автомобилей.ВСУ нанесли удар по Белгороду днем в четверг. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694037.html

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