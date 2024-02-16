ВСУ выпустили восемь "натовских" снарядов по Донецку и Горловке
СЦКК: ВСУ выпустили восемь "натовских" снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНаблюдатель СЦКК ДНР проводит следственные действия на месте обстрела в Донецке
Наблюдатель СЦКК ДНР проводит следственные действия на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 04.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.