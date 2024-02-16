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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 16.02.2024
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08:57 16.02.2024 (обновлено: 10:33 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/obschestvo-1927715536.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 16.02.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Состояние всех 14 госпитализированных, пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, включая четырех доставленных на лечение в Москву, стабильное, сообщил помощник... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T08:57
2024-02-16T10:33
белгород
москва
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
общество
алексей кузнецов
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние всех 14 госпитализированных, пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, включая четырех доставленных на лечение в Москву, стабильное, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Четырнадцать пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильно, еще 5 получают лечение амбулаторно", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что среди 14 госпитализированных учитываются четверо, которых доставили на лечение в Москву.Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html
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Кадры с места обстрела ВСУ в Белгороде
Кадры с места обстрела ВСУ в Белгороде
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белгород, москва, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде, общество, алексей кузнецов, россия
Белгород, Москва, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Общество, Алексей Кузнецов, Россия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Состояние находящихся в Москве пострадавших при обстреле Белгорода стабильное

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramБригада скорой помощи забирает раненных со школьного стадиона после ракетного удара ВСУ по Белгороду
Бригада скорой помощи забирает раненных со школьного стадиона после ракетного удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Бригада скорой помощи забирает раненных со школьного стадиона после ракетного удара ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние всех 14 госпитализированных, пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, включая четырех доставленных на лечение в Москву, стабильное, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Четырнадцать пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильно, еще 5 получают лечение амбулаторно", - сказал Кузнецов журналистам.
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Он уточнил, что среди 14 госпитализированных учитываются четверо, которых доставили на лечение в Москву.
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения.
 
БелгородМоскваВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеОбществоАлексей КузнецовРоссия
 
 
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