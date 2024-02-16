https://ria.ru/20240216/nike-1927730032.html

Nike сократит более 1600 сотрудников, пишут СМИ

Nike сократит более 1600 сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024

Nike сократит более 1600 сотрудников, пишут СМИ

Американский производитель спортивной одежды Nike намерен сократить более чем 1600 сотрудников, что составляет 2% всего штата компании, передает газета Wall... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:46

2024-02-16T09:46

2024-02-16T09:46

nike, inc.

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790576925_0:109:3239:1930_1920x0_80_0_0_31b180b574488a7c70ec43ea5d366cf6.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский производитель спортивной одежды Nike намерен сократить более чем 1600 сотрудников, что составляет 2% всего штата компании, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании. "В четверг Nike заявила, что сократит штат сотрудников примерно на 2%, или более чем на 1600 человек, в попытке сократить расходы", - пишет газета. Согласно документу, сокращения начнутся в пятницу, а второй этап завершится к концу квартала. В документе также были приведены слова гендиректора компании Джона Донахью, который заявил о том, что компания использует свои ресурсы для увеличения инвестиций в такие категории, как одежда для бега, женская одежда и бренд Jordan. Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).

https://ria.ru/20230415/nike-1865405801.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

nike, inc., в мире