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Nike сократит более 1600 сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024
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09:46 16.02.2024
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Nike сократит более 1600 сотрудников, пишут СМИ
Nike сократит более 1600 сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024
Nike сократит более 1600 сотрудников, пишут СМИ
Американский производитель спортивной одежды Nike намерен сократить более чем 1600 сотрудников, что составляет 2% всего штата компании, передает газета Wall... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:46
2024-02-16T09:46
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский производитель спортивной одежды Nike намерен сократить более чем 1600 сотрудников, что составляет 2% всего штата компании, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании. "В четверг Nike заявила, что сократит штат сотрудников примерно на 2%, или более чем на 1600 человек, в попытке сократить расходы", - пишет газета. Согласно документу, сокращения начнутся в пятницу, а второй этап завершится к концу квартала. В документе также были приведены слова гендиректора компании Джона Донахью, который заявил о том, что компания использует свои ресурсы для увеличения инвестиций в такие категории, как одежда для бега, женская одежда и бренд Jordan. Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
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nike, inc., в мире
Nike, Inc., В мире
Nike сократит более 1600 сотрудников, пишут СМИ

WSJ: Nike намерен сократить более 1600 сотрудников, что составляет 2% штата

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМагазин Nike в торговом центре "Охотный ряд" в Москве
Магазин Nike в торговом центре Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Магазин Nike в торговом центре "Охотный ряд" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский производитель спортивной одежды Nike намерен сократить более чем 1600 сотрудников, что составляет 2% всего штата компании, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании.
"В четверг Nike заявила, что сократит штат сотрудников примерно на 2%, или более чем на 1600 человек, в попытке сократить расходы", - пишет газета.
Согласно документу, сокращения начнутся в пятницу, а второй этап завершится к концу квартала.
В документе также были приведены слова гендиректора компании Джона Донахью, который заявил о том, что компания использует свои ресурсы для увеличения инвестиций в такие категории, как одежда для бега, женская одежда и бренд Jordan.
Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
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