https://ria.ru/20240216/neyroset-1927698508.html

OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео

OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео - РИА Новости, 16.02.2024

OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео

Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T01:33

2024-02-16T01:33

2024-02-16T01:33

технологии

сша

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. "Sora может генерировать видео длиной до минуты, сохраняя при этом визуальное качество и следование текстовым подсказкам пользователя", - говорится в блоге OpenAI. Компания опубликовала несколько видео, созданных по текстовым сценариям. На одном из роликов "стильная женщина идет по токийской улице, залитой теплым светящимся неоном". Еще одно видео снято как "фотореалистическое изображение двух пиратских кораблей, сражающихся друг с другом внутри чашки кофе". Глава OpenAI Сэм Альтман в соцсети X заявил, что компания "предлагает доступ ограниченному числу создателей" на этапе тестирования.

https://ria.ru/20230516/ai-1872256310.html

сша

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша