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OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео - РИА Новости, 16.02.2024
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01:33 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/neyroset-1927698508.html
OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео
OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео - РИА Новости, 16.02.2024
OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео
Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:33
2024-02-16T01:33
технологии
сша
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. "Sora может генерировать видео длиной до минуты, сохраняя при этом визуальное качество и следование текстовым подсказкам пользователя", - говорится в блоге OpenAI. Компания опубликовала несколько видео, созданных по текстовым сценариям. На одном из роликов "стильная женщина идет по токийской улице, залитой теплым светящимся неоном". Еще одно видео снято как "фотореалистическое изображение двух пиратских кораблей, сражающихся друг с другом внутри чашки кофе". Глава OpenAI Сэм Альтман в соцсети X заявил, что компания "предлагает доступ ограниченному числу создателей" на этапе тестирования.
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технологии, сша
Технологии, США
OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео

Американская OpenAI представила нейросеть Sora для преобразования текста в видео

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео.
«
"Sora может генерировать видео длиной до минуты, сохраняя при этом визуальное качество и следование текстовым подсказкам пользователя", - говорится в блоге OpenAI.
Компания опубликовала несколько видео, созданных по текстовым сценариям.
На одном из роликов "стильная женщина идет по токийской улице, залитой теплым светящимся неоном". Еще одно видео снято как "фотореалистическое изображение двух пиратских кораблей, сражающихся друг с другом внутри чашки кофе".
Глава OpenAI Сэм Альтман в соцсети X заявил, что компания "предлагает доступ ограниченному числу создателей" на этапе тестирования.
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