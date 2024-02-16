https://ria.ru/20240216/navalnaya-1927890770.html

Потспредство России при ООН высказалось о выступлении Навальной в Мюнхене

Потспредство России при ООН высказалось о выступлении Навальной в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2024

Потспредство России при ООН высказалось о выступлении Навальной в Мюнхене

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал участие Юлии Навальной в Мюнхенской конференции по безопасности в день смерти ее супруга... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T22:33

2024-02-16T22:33

2024-02-16T22:40

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ООН, 16 фев - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал участие Юлии Навальной в Мюнхенской конференции по безопасности в день смерти ее супруга выражением "рояль в кустах". Ранее Полянский отреагировал на комментарий в соцсети X директора Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэла Макадамса. Последний выразил удивление в связи с таким "удивительным совпадением". Мюнхенская конференция является центральным в эти дни мероприятием в сфере политики, в нем принимают участие лидеры и министры со всего мира. В пятницу же с трибуны конференции выступила Юлия Навальная, которая ни к политике, ни к безопасности не имеет никакого отношения. "В русском языке для таких ситуаций есть выражение: "рояль в кустах". Это когда человек хочет произвести впечатление на другого человека и, гуляя с ним в парке, "случайно" находит спрятанное в кустах пианино и вызывается поиграть", - написал Полянский. Трудно поверить в такие совпадения, добавил он. "Особенно, когда каждый здравомыслящий и непредвзятый человек понимает, что последнее, что понадобится российской власти за месяц до президентских выборов, - это смерть Навального", - указал Полянский. Ранее на это же совпадение обратил внимание замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240216/assanzh-1927886776.html

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