https://ria.ru/20240216/nato-1927799498.html
Глава МИД Польши обеспокоился планами Трампа по НАТО
Глава МИД Польши обеспокоился планами Трампа по НАТО - РИА Новости, 16.02.2024
Глава МИД Польши обеспокоился планами Трампа по НАТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил серьезную обеспокоенность планами экс-президента США Дональда Трампа в отношении дальнейшего... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:01
2024-02-16T15:01
2024-02-16T15:01
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил серьезную обеспокоенность планами экс-президента США Дональда Трампа в отношении дальнейшего функционирования НАТО. "В очередной раз до нас доходят тревожные новости из-за океана о возможном будущем трансатлантических отношений. На одном из предвыборных митингов Дональд Трамп - бывший президент и вероятный кандидат от Республиканской партии на тот же пост на выборах в этом году – поделился с публикой историей о разговоре, который он якобы имел с лидером одной из стран НАТО. Тот спросил Трампа, окажет ли он помощь другому члену НАТО, если эта страна "не заплатила, а подверглась нападению со стороны России". Трамп ответил: "Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы призвал их (то есть Россию) делать все, что они хотят", - написал Сикорский в соцсети. Сикорский пояснил, что экс-президент США, говоря об "оплате", вероятно, имел в виду, тратит ли страна не менее 2% своего ВВП на расходы на оборону, что соответствует стандарту НАТО. "Мы не знаем, кто был лидером страны НАТО, с которой говорил Дональд Трамп. Мы даже не знаем, был ли такой разговор на самом деле. Часть бывших соратников бывшего президента считает, что вся эта история - предвыборная уловка, которая хорошо подходит вкусам избирателей. Это не должно нас успокаивать", - написал Сикорский. Он опасается, что слова Трампа во всем мире могут трактовать, как слабость НАТО. "Слова имеют последствия. Даже если Дональд Трамп просто хочет "напугать" союзников, чтобы они больше тратили на вооружение, такие угрозы слышны во всем мире, в том числе в Пекине и Москве. Если они создадут впечатление, что Североатлантический альянс колеблется, что Вашингтон не чувствует себя связанным положениями договоров, они могут поощрять агрессивные действия по отношению к американским партнерам не только в Европе", - написал Сикорский. При этом он согласен с тем, что европейские страны НАТО должны больше тратить на оборону, не надеясь на США. "Дональд Трамп не первый американский президент, который хочет, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за свою безопасность. Он прав", - написал Сикорский. По его словам, у "Штатов есть проблемы во всем мире". "Мы не можем исключить, что произойдет ситуация, когда Вашингтон из-за занятости в других местах земного шара не сможет направить соответствующие силы на помощь Европе", - пояснил он. Тем не менее, польский министр напомнил, что его страна много лет держала свой контингент в Афганистане и не требовала за это у США оплаты. "Напомню, что статья 5 Североатлантический трактата, в котором говорится, что нападение на одного члена однозначно означает нападение на всех, была использована в истории только один раз. Это произошло после того, как 11 сентября 2001 года террористы напали на Соединенные Штаты. В ответ на просьбу американцев Польша отправила в Афганистан войсковую бригаду на 10 лет. И мы не выставили счет за эту помощь", - написал Сикорский.
https://ria.ru/20240215/nato-1927506812.html
https://ria.ru/20240214/bayden-1927220157.html
https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, дональд трамп, радослав сикорский, нато
В мире, США, Польша, Дональд Трамп, Радослав Сикорский, НАТО
Глава МИД Польши обеспокоился планами Трампа по НАТО
МИД Польши: слова Трампа во всем мире могут истрактовать как слабость НАТО
ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил серьезную обеспокоенность планами экс-президента США Дональда Трампа в отношении дальнейшего функционирования НАТО.
"В очередной раз до нас доходят тревожные новости из-за океана о возможном будущем трансатлантических отношений. На одном из предвыборных митингов Дональд Трамп - бывший президент и вероятный кандидат от Республиканской партии на тот же пост на выборах в этом году – поделился с публикой историей о разговоре, который он якобы имел с лидером одной из стран НАТО. Тот спросил Трампа, окажет ли он помощь другому члену НАТО, если эта страна "не заплатила, а подверглась нападению со стороны России". Трамп ответил: "Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы призвал их (то есть Россию
) делать все, что они хотят", - написал Сикорский в соцсети.
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Сикорский пояснил, что экс-президент США, говоря об "оплате", вероятно, имел в виду, тратит ли страна не менее 2% своего ВВП на расходы на оборону, что соответствует стандарту НАТО.
"Мы не знаем, кто был лидером страны НАТО, с которой говорил Дональд Трамп. Мы даже не знаем, был ли такой разговор на самом деле. Часть бывших соратников бывшего президента считает, что вся эта история - предвыборная уловка, которая хорошо подходит вкусам избирателей. Это не должно нас успокаивать", - написал Сикорский.
Он опасается, что слова Трампа во всем мире могут трактовать, как слабость НАТО. "Слова имеют последствия. Даже если Дональд Трамп просто хочет "напугать" союзников, чтобы они больше тратили на вооружение, такие угрозы слышны во всем мире, в том числе в Пекине
и Москве
. Если они создадут впечатление, что Североатлантический альянс колеблется, что Вашингтон
не чувствует себя связанным положениями договоров, они могут поощрять агрессивные действия по отношению к американским партнерам не только в Европе", - написал Сикорский.
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При этом он согласен с тем, что европейские страны НАТО должны больше тратить на оборону, не надеясь на США. "Дональд Трамп не первый американский президент, который хочет, чтобы Европа
взяла на себя больше ответственности за свою безопасность. Он прав", - написал Сикорский.
По его словам, у "Штатов есть проблемы во всем мире". "Мы не можем исключить, что произойдет ситуация, когда Вашингтон из-за занятости в других местах земного шара не сможет направить соответствующие силы на помощь Европе", - пояснил он.
Тем не менее, польский министр напомнил, что его страна много лет держала свой контингент в Афганистане
и не требовала за это у США оплаты. "Напомню, что статья 5 Североатлантический трактата, в котором говорится, что нападение на одного члена однозначно означает нападение на всех, была использована в истории только один раз. Это произошло после того, как 11 сентября 2001 года террористы напали на Соединенные Штаты. В ответ на просьбу американцев Польша отправила в Афганистан войсковую бригаду на 10 лет. И мы не выставили счет за эту помощь", - написал Сикорский.
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