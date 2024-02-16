https://ria.ru/20240216/nato-1927741343.html

В НАТО разработают план развертывания сил по всей Европе, пишут СМИ

В НАТО разработают план развертывания сил по всей Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024

В НАТО разработают план развертывания сил по всей Европе, пишут СМИ

Командный центр НАТО в немецком Ульме разрабатывает план развертывания вооруженных сил альянса по всей территории Европы, а также по их поддержке и усилению в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:59

2024-02-16T10:59

2024-02-16T10:59

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Командный центр НАТО в немецком Ульме разрабатывает план развертывания вооруженных сил альянса по всей территории Европы, а также по их поддержке и усилению в случае конфликта с Россией, пишет британский газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. Издание пишет, что новые оценки российских военных возможностей и якобы угрозы безопасности НАТО со стороны РФ привели к всплеску обеспокоенности среди западных правительств и давлению с целью увеличения инвестиций в оборону. При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявлял, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, а умные люди прекрасно понимают, что это фейк. "Объединенное командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО, командный центр альянса в южном немецком городе Ульм, разрабатывает планы того, как вооруженные силы альянса будут развернуты по всей Европе, а также будут поддерживаться и усиливаться в случае конфликта", - приводит издание данные чиновников. Как отмечается, этот процесс будет опираться на уроки, полученные в результате проводимых НАТО учений Steadfast Defender, которые "симулируют широкомасштабный конфликт с врагом на востоке альянса". Financial Times подчеркивает, что это крупнейшие учения за всю историю НАТО со времен холодной войны. При этом глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что учения посвящены подготовке к конфликту с Россией. Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию. Учения будут проходить с февраля по май. В свою очередь, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее признал, что новые оборонные планы альянса были разработаны, прежде всего, на случай столкновения с Россией. По его словам, в оборонных планах и стратегии НАТО альянс "описывает две основные угрозы альянсу – это Россия и террористические группировки". Бауэр указал также, что НАТО "расценивает Россию как угрозу НАТО, именно этому и посвящены оборонные планы". Президент России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240216/nato-1927731447.html

https://ria.ru/20240216/trevoga-1927714791.html

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Дарья Буймова

россия, европа, москва, владимир путин, роб бауэр, нато, такер карлсон, в мире