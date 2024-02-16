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"В больших количествах". Стало известно, как Украина подставила НАТО - РИА Новости, 16.02.2024
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10:03 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/nato-1927732372.html
"В больших количествах". Стало известно, как Украина подставила НАТО
"В больших количествах". Стало известно, как Украина подставила НАТО - РИА Новости, 16.02.2024
"В больших количествах". Стало известно, как Украина подставила НАТО
Украина оставила Североатлантический альянс без оружия для ведения боевых действий против России, сообщает The Spectator. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:03
2024-02-16T10:03
украина
россия
прибалтика
владимир зеленский
ханно певкур
нато
в мире
политика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украина оставила Североатлантический альянс без оружия для ведения боевых действий против России, сообщает The Spectator.&quot;Все средства были отправлены на Украину&quot;, — говорится в материале.Обозреватель указал, что у стран-участниц НАТО не осталось средств для ведения борьбы с Россией: страны Прибалтики уже испытывают нехватку компонентов ПВО, а в случае необходимости им придется "вежливо" попросить президента Украины Владимира Зеленского вернуть их обратно."Противовоздушное вооружение передали Украине в таких больших количествах, что нам их явно не хватает", — цитирует автор статьи министра обороны Эстонии Ханно Певкура.Восполнить нехватку будет также непросто, подчеркнул журналист, поскольку страны НАТО довольно медленно проводят реорганизацию своей военной промышленности.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием России". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240216/trevoga-1927714791.html
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украина, россия, прибалтика, владимир зеленский, ханно певкур, нато, в мире, политика
Украина, Россия, Прибалтика, Владимир Зеленский, Ханно Певкур, НАТО, В мире, Политика
"В больших количествах". Стало известно, как Украина подставила НАТО

The Spectator: Украина лишила НАТО вооружения для противостояния России

© AFP 2024 / GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AFP 2024 / GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украина оставила Североатлантический альянс без оружия для ведения боевых действий против России, сообщает The Spectator.
«

"Все средства были отправлены на Украину", — говорится в материале.

Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"Считали невозможным". В НАТО забили тревогу из-за хода России
Вчера, 08:39
Обозреватель указал, что у стран-участниц НАТО не осталось средств для ведения борьбы с Россией: страны Прибалтики уже испытывают нехватку компонентов ПВО, а в случае необходимости им придется "вежливо" попросить президента Украины Владимира Зеленского вернуть их обратно.
"Противовоздушное вооружение передали Украине в таких больших количествах, что нам их явно не хватает", — цитирует автор статьи министра обороны Эстонии Ханно Певкура.
Восполнить нехватку будет также непросто, подчеркнул журналист, поскольку страны НАТО довольно медленно проводят реорганизацию своей военной промышленности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием России". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине
15 февраля, 12:07
 
УкраинаРоссияПрибалтикаВладимир ЗеленскийХанно ПевкурНАТОВ миреПолитика
 
 
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