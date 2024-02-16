https://ria.ru/20240216/naselenie-1927888297.html
Естественная убыль населения в России в 2023 году снизилась на 17 процентов
Естественная убыль населения в России в 2023 году снизилась на 17 процентов - РИА Новости, 16.02.2024
Естественная убыль населения в России в 2023 году снизилась на 17 процентов
Естественная убыль населения России в 2023 году составила 495,2 тысячи человек, снизившись на 17% по сравнению с 2022 годом, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:06
2024-02-16T22:06
2024-02-16T22:06
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Естественная убыль населения России в 2023 году составила 495,2 тысячи человек, снизившись на 17% по сравнению с 2022 годом, свидетельствуют данные Росстата. По данным статистического ведомства, в 2023 году смертность в России снизилась на 7,6% в годовом выражении и составила 1,76 миллиона человек (в 2022 году - 1,9 миллиона человек). Рождаемость за тот же период снизилась почти на 3,2% и составила 1,26 миллиона человек (против 1,3 миллиона человек). В 2022 году естественная убыль населения России составила 599,6 тысячи человек. В декабре в России смертность составила почти 160 тысяч человек, снизившись на 3,1% в годовом выражении. Рождаемость в декабре также снизилась - на 5,3% - и составила 102,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20231021/naselenie-1904277358.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Естественная убыль населения в России в 2023 году снизилась на 17 процентов
Росстат: естественная убыль населения в 2023 году составила 495,2 тысячи человек
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Естественная убыль населения России в 2023 году составила 495,2 тысячи человек, снизившись на 17% по сравнению с 2022 годом, свидетельствуют данные Росстата.
По данным статистического ведомства, в 2023 году смертность в России снизилась на 7,6% в годовом выражении и составила 1,76 миллиона человек (в 2022 году - 1,9 миллиона человек). Рождаемость за тот же период снизилась почти на 3,2% и составила 1,26 миллиона человек (против 1,3 миллиона человек).
В 2022 году естественная убыль населения России составила 599,6 тысячи человек.
В декабре в России смертность составила почти 160 тысяч человек, снизившись на 3,1% в годовом выражении. Рождаемость в декабре также снизилась - на 5,3% - и составила 102,6 тысячи человек.
В Росстате спрогнозировали рост рождаемости в России после 2027 года