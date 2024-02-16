https://ria.ru/20240216/narkolaboratoriya-1927874158.html
Организаторы нарколаборатории под Новгородом получили до 24 лет колонии
Организаторы нарколаборатории под Новгородом получили до 24 лет колонии - РИА Новости, 16.02.2024
Организаторы нарколаборатории под Новгородом получили до 24 лет колонии
За изготовление наркотиков четверо мужчин осуждены от 14 до 24 лет лишения свободы, один оправдан, из их нарколаборатории изъято 250 кг синтетики, сообщает... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:53
2024-02-16T19:53
2024-02-16T19:53
происшествия
новгородская область
новгородский областной суд
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окуловский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. За изготовление наркотиков четверо мужчин осуждены от 14 до 24 лет лишения свободы, один оправдан, из их нарколаборатории изъято 250 кг синтетики, сообщает пресс-служба Новгородского областного суда. По версии следствия, Евгений Феденко создал преступное сообщество, которое занималось незаконным производством мефедрона с целью сбыта на территории Новгородской области. Наркотик изготавливался с апреля 2021 года по февраль 2022 года в деревне Ольгино Окуловского района в приобретенном здании бывшей базы отдыха. Деятельность сообщества пресекли сотрудники управления ФСБ региона, изъяв сырье для производства более 250 килограммов наркотиков. В октябре 2023 года один из участников группы - Алексей Павлов - был осужден на 9 лет колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство, так как он заключил соглашение. В отношении остальных пяти приговор вынесен в пятницу. "Новгородский областной суд признал Феденко Е.С. виновным <…> ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года со штрафом в размере 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Трое других фигурантов осуждены на 14, 15 лет и 22 года лишения свободы со штрафами от одного до трех миллионов рублей. Еще один был оправдан, так как он только перевозил груз и о его содержимом не знал. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240214/laboratoriya-1927224600.html
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происшествия, новгородская область, новгородский областной суд , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), окуловский район
Происшествия, Новгородская область, Новгородский областной суд , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Окуловский район
Организаторы нарколаборатории под Новгородом получили до 24 лет колонии
Организаторы нарколаборатории в Новгородской области получили до 24 лет колонии