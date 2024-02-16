https://ria.ru/20240216/mvf-1927747877.html
Запад политизирует деятельность структур наподобие МВФ, заявил Медведев
Запад политизирует деятельность структур наподобие МВФ, заявил Медведев - РИА Новости, 16.02.2024
Запад политизирует деятельность структур наподобие МВФ, заявил Медведев
Запад ради своей выгоды политизирует деятельность таких финансовых структур, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная торговая... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:35
2024-02-16T11:35
2024-02-16T12:06
мвф
экономика
дмитрий медведев
всемирный банк
всемирная торговая организация (вто)
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Запад ради своей выгоды политизирует деятельность таких финансовых структур, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО), заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на форуме партии "За свободу наций"."Западные современные колонизаторы активно насаждают нелегальное регулирование экономических процессов. Они фактически установили контроль над современными институтами глобального управления. Считают их абсолютно своими, включая МВФ, Всемирный банк, ВТО. Без зазрения совести политизируют деятельность этих структур ради собственной выгоды. При этом в жертву приносятся законные интересы и благосостояние миллиардов людей", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240212/mvf-1926959875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, экономика, дмитрий медведев, всемирный банк, всемирная торговая организация (вто), россия
МВФ, Экономика, Дмитрий Медведев, Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО), Россия
Запад политизирует деятельность структур наподобие МВФ, заявил Медведев
Медведев: Запад политизирует работу структур наподобие МВФ для своей выгоды
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Запад ради своей выгоды политизирует деятельность таких финансовых структур, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО), заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на форуме партии "За свободу наций".
"Западные современные колонизаторы активно насаждают нелегальное регулирование экономических процессов. Они фактически установили контроль над современными институтами глобального управления. Считают их абсолютно своими, включая МВФ, Всемирный банк, ВТО. Без зазрения совести политизируют деятельность этих структур ради собственной выгоды. При этом в жертву приносятся законные интересы и благосостояние миллиардов людей", - сказал Медведев.
Российская экономика развивается лучше, чем ожидалось, сообщили в МВФ