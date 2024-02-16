https://ria.ru/20240216/most-1927802066.html
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение - РИА Новости, 16.02.2024
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:08
2024-02-16T15:08
2024-02-16T15:15
крымский мост
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Первый раз движение временно остановили днем на 25 минут."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240216/sevastopol-1927801974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, происшествия
Крымский мост, Республика Крым, Происшествия
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение
На Крымском мосту второй раз за сутки временно перекрыли движение