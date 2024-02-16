https://ria.ru/20240216/most-1927802066.html

На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение

На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение - РИА Новости, 16.02.2024

На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:08

2024-02-16T15:08

2024-02-16T15:15

крымский мост

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Первый раз движение временно остановили днем на 25 минут."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://ria.ru/20240216/sevastopol-1927801974.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, республика крым, происшествия