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На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение - РИА Новости, 16.02.2024
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15:08 16.02.2024 (обновлено: 15:15 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/most-1927802066.html
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение - РИА Новости, 16.02.2024
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:08
2024-02-16T15:15
крымский мост
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Первый раз движение временно остановили днем на 25 минут."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240216/sevastopol-1927801974.html
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крымский мост, республика крым, происшествия
Крымский мост, Республика Крым, Происшествия
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение

На Крымском мосту второй раз за сутки временно перекрыли движение

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за пятницу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Первый раз движение временно остановили днем на 25 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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