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Движение на Крымском мосту возобновили - РИА Новости, 16.02.2024
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13:37 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/most-1927782337.html
Движение на Крымском мосту возобновили
Движение на Крымском мосту возобновили - РИА Новости, 16.02.2024
Движение на Крымском мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:37
2024-02-16T13:37
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 13.00 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240209/kater-1926517587.html
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крымский мост, республика крым
Крымский мост, Республика Крым
Движение на Крымском мосту возобновили

Проезд на Крымском мосту возобновили спустя 25 минут после остановки движения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 13.00 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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