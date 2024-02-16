https://ria.ru/20240216/most-1927782337.html
Движение на Крымском мосту возобновили
Движение на Крымском мосту возобновили - РИА Новости, 16.02.2024
Движение на Крымском мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:37
2024-02-16T13:37
2024-02-16T13:37
крымский мост
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587260_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_a51b26a0435647d638a1e969b328ef9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 13.00 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240209/kater-1926517587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым
Крымский мост, Республика Крым
Движение на Крымском мосту возобновили
Проезд на Крымском мосту возобновили спустя 25 минут после остановки движения