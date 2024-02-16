https://ria.ru/20240216/most-1927782337.html

Движение на Крымском мосту возобновили

Движение на Крымском мосту возобновили - РИА Новости, 16.02.2024

Движение на Крымском мосту возобновили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:37

2024-02-16T13:37

2024-02-16T13:37

крымский мост

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587260_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_a51b26a0435647d638a1e969b328ef9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 25 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 13.00 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240209/kater-1926517587.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, республика крым