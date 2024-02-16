https://ria.ru/20240216/moskva-1927776662.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 16.02.2024
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в выходные в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:15
2024-02-16T13:15
2024-02-16T13:15
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в выходные в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать с 21.00 17 февраля до 15.00 18 февраля в Москве и с 20.00 17 февраля до 17.00 18 февраля в Подмосковье; предупреждение о снеге и метели - с 21.00 17 февраля до 9.00 18 февраля в Москве и с 20.00 17 февраля до 10.00 18 февраля в Подмосковье. Кроме того, предупреждение о гололеде будет действовать в Московской области с 20.00 17 февраля до 16.00 18 февраля. При этом статус на ближайшие сутки обновлен - отмечается, что в Москве до 21.00 17 февраля и в Подмосковье до 20.00 17 февраля оповещение о погоде не требуется.
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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве в выходные объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы