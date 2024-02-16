https://ria.ru/20240216/moskva-1927772626.html

Обучающая встреча для предпринимателей пройдет в Москве 19 февраля

Обучающая встреча для предпринимателей пройдет в Москве 19 февраля - РИА Новости, 16.02.2024

Обучающая встреча для предпринимателей пройдет в Москве 19 февраля

Бесплатная встреча для предпринимателей пройдет в Москве 19 февраля, всего в 2024 году запланировано 10 таких мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:05

2024-02-16T13:05

2024-02-16T13:05

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москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бесплатная встреча для предпринимателей пройдет в Москве 19 февраля, всего в 2024 году запланировано 10 таких мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра города. Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" приглашает действующих предпринимателей и тех, кто только планирует начать свое дело, на бесплатную встречу. Она начнется в 15:00. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Нетворкинг-марафон". Каждое из мероприятий посвящено определенному аспекту нетворкинга: от самопрезентации до развития сети деловых контактов. Как отметили в пресс-службе, проект способствует поиску партнеров по бизнесу, инвесторов, амбассадоров, лидеров мнений, которые готовы участвовать в продвижении бизнеса. На первой встрече опытные и начинающие предприниматели разберутся, для чего нужен нетворкинг современному бизнесмену и как он помогает в выполнении задач. В программе — выступления спикеров, занятия для отработки практических навыков и техник нетворкинга под руководством бизнес-тренеров. Состоится сессия "Открытый микрофон", где участники смогут рассказать о себе. В числе спикеров — инвестор, основатель социальной сети для предпринимателей и финансового маркетплейса. В рамках лекции "Нетворкинг с амбициями" эксперт в области интернет-маркетинга и репутации в электронном пространстве расскажет об ошибках в коммуникациях. Гости узнают о способах бизнес-знакомств и научатся составлять план развития сети контактов. Участников ждут по адресу: улица Покровка, дом 47, площадка "Цифровое деловое пространство". Продолжительность лекции — четыре часа. Требуется предварительная регистрация. Следующая встреча планируется в марте.

https://ria.ru/20240216/interaktiv-1927753858.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, москва