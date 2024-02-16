https://ria.ru/20240216/mishustin-1927770715.html
Мишустин по телефону поздравил с назначением премьер-министра Азербайджана
Мишустин по телефону поздравил с назначением премьер-министра Азербайджана - РИА Новости, 16.02.2024
Мишустин по телефону поздравил с назначением премьер-министра Азербайджана
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, поздравил его с назначением на пост и обсудил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:58
2024-02-16T12:58
2024-02-16T12:58
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михаил мишустин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, поздравил его с назначением на пост и обсудил реализацию крупных совместных проектов, сообщает российский кабмин. "Михаил Мишустин поздравил Али Асадова с назначением на пост главы правительства Азербайджана. В ходе беседы главы правительств отметили важность дальнейшего укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении. Как отмечается, Мишустин и Асадов "обсудили также ход реализации крупных совместных проектов в различных областях".
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азербайджан, россия, михаил мишустин
Азербайджан, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин по телефону поздравил с назначением премьер-министра Азербайджана
Мишустин поздравил Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, поздравил его с назначением на пост и обсудил реализацию крупных совместных проектов, сообщает российский кабмин.
"Михаил Мишустин поздравил Али Асадова с назначением на пост главы правительства Азербайджана. В ходе беседы главы правительств отметили важность дальнейшего укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Мишустин и Асадов "обсудили также ход реализации крупных совместных проектов в различных областях".
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