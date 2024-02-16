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Мишустин по телефону поздравил с назначением премьер-министра Азербайджана - РИА Новости, 16.02.2024
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12:58 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/mishustin-1927770715.html
Мишустин по телефону поздравил с назначением премьер-министра Азербайджана
Мишустин по телефону поздравил с назначением премьер-министра Азербайджана - РИА Новости, 16.02.2024
Мишустин по телефону поздравил с назначением премьер-министра Азербайджана
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, поздравил его с назначением на пост и обсудил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:58
2024-02-16T12:58
азербайджан
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, поздравил его с назначением на пост и обсудил реализацию крупных совместных проектов, сообщает российский кабмин. "Михаил Мишустин поздравил Али Асадова с назначением на пост главы правительства Азербайджана. В ходе беседы главы правительств отметили важность дальнейшего укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении. Как отмечается, Мишустин и Асадов "обсудили также ход реализации крупных совместных проектов в различных областях".
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азербайджан, россия, михаил мишустин
Азербайджан, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин по телефону поздравил с назначением премьер-министра Азербайджана

Мишустин поздравил Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, поздравил его с назначением на пост и обсудил реализацию крупных совместных проектов, сообщает российский кабмин.
"Михаил Мишустин поздравил Али Асадова с назначением на пост главы правительства Азербайджана. В ходе беседы главы правительств отметили важность дальнейшего укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Мишустин и Асадов "обсудили также ход реализации крупных совместных проектов в различных областях".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время встречи. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Мишустин провел встречу с премьером Киргизии
15 февраля, 17:45
 
АзербайджанРоссияМихаил Мишустин
 
 
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