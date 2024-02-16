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Медведев проводит встречу с президентом ЦАР

Медведев проводит встречу с президентом ЦАР - РИА Новости, 16.02.2024

Медведев проводит встречу с президентом ЦАР

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:03

2024-02-16T13:03

2024-02-16T13:13

политика

дмитрий медведев

фостен-арканж туадера

цар

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, передает корреспондент РИА Новости.Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма проходит 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". Ожидается, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 стран мира, в том числе СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

цар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий медведев, фостен-арканж туадера, цар, россия