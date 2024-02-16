Рейтинг@Mail.ru
Медведев проводит встречу с президентом ЦАР - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 16.02.2024 (обновлено: 13:13 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/medvedev-1927772027.html
Медведев проводит встречу с президентом ЦАР
Медведев проводит встречу с президентом ЦАР - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев проводит встречу с президентом ЦАР
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:03
2024-02-16T13:13
политика
дмитрий медведев
фостен-арканж туадера
цар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, передает корреспондент РИА Новости.Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма проходит 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". Ожидается, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 стран мира, в том числе СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий медведев, фостен-арканж туадера, цар, россия
Политика, Дмитрий Медведев, Фостен-Арканж Туадера, ЦАР, Россия
Медведев проводит встречу с президентом ЦАР

Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма проходит 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". Ожидается, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 стран мира, в том числе СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.
 
ПолитикаДмитрий МедведевФостен-Арканж ТуадераЦАРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала