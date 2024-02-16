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Медведев проводит встречу с президентом ЦАР
Медведев проводит встречу с президентом ЦАР - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев проводит встречу с президентом ЦАР
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:03
2024-02-16T13:03
2024-02-16T13:13
политика
дмитрий медведев
фостен-арканж туадера
цар
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме, передает корреспондент РИА Новости.Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма проходит 15-17 февраля в Москве по инициативе "Единой России". Ожидается, что участие в форуме примут около 200 делегатов из 50 стран мира, в том числе СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, фостен-арканж туадера, цар, россия
Политика, Дмитрий Медведев, Фостен-Арканж Туадера, ЦАР, Россия
Медведев проводит встречу с президентом ЦАР
Медведев проводит встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой