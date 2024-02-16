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Мир сталкивается с проблемами из-за политики Запада, заявил Медведев
Мир сталкивается с проблемами из-за политики Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 16.02.2024
Мир сталкивается с проблемами из-за политики Запада, заявил Медведев
Мировая хозяйственная система сейчас сталкивается с большими проблемами, в том числе из-за западных санкций, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:51
2024-02-16T12:51
2024-02-16T12:51
дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мировая хозяйственная система сейчас сталкивается с большими проблемами, в том числе из-за западных санкций, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Мировая хозяйственная система сталкивается с серьезными проблемами. С большими сбоями работают производственно-сбытовые цепочки. Односторонние санкции, принятые в обход ООН - а сейчас это повсеместная практика для западного мира - рушит устоявшиеся финансовые и экономические связи", - сказал Медведев в ходе выступления на форуме "За свободу наций!". Он также отметил, что коллективный Запад ведет "скупку товаров по всему миру за счет необеспеченных денег", что разгоняет мировую инфляцию и увеличивает бедность на планете.
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дмитрий медведев, единая россия, оон
Дмитрий Медведев, Единая Россия, ООН
Мир сталкивается с проблемами из-за политики Запада, заявил Медведев
Медведев: мир сталкивается с проблемами из-за экономической политики Запада
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мировая хозяйственная система сейчас сталкивается с большими проблемами, в том числе из-за западных санкций, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мировая хозяйственная система сталкивается с серьезными проблемами. С большими сбоями работают производственно-сбытовые цепочки. Односторонние санкции, принятые в обход ООН - а сейчас это повсеместная практика для западного мира - рушит устоявшиеся финансовые и экономические связи", - сказал Медведев в ходе выступления на форуме "За свободу наций!".
Он также отметил, что коллективный Запад ведет "скупку товаров по всему миру за счет необеспеченных денег", что разгоняет мировую инфляцию и увеличивает бедность на планете.
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