https://ria.ru/20240216/medvedev-1927768925.html

Мир сталкивается с проблемами из-за политики Запада, заявил Медведев

Мир сталкивается с проблемами из-за политики Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 16.02.2024

Мир сталкивается с проблемами из-за политики Запада, заявил Медведев

Мировая хозяйственная система сейчас сталкивается с большими проблемами, в том числе из-за западных санкций, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:51

2024-02-16T12:51

2024-02-16T12:51

дмитрий медведев

единая россия

оон

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мировая хозяйственная система сейчас сталкивается с большими проблемами, в том числе из-за западных санкций, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Мировая хозяйственная система сталкивается с серьезными проблемами. С большими сбоями работают производственно-сбытовые цепочки. Односторонние санкции, принятые в обход ООН - а сейчас это повсеместная практика для западного мира - рушит устоявшиеся финансовые и экономические связи", - сказал Медведев в ходе выступления на форуме "За свободу наций!". Он также отметил, что коллективный Запад ведет "скупку товаров по всему миру за счет необеспеченных денег", что разгоняет мировую инфляцию и увеличивает бедность на планете.

https://ria.ru/20240213/putin-1927009381.html

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дмитрий медведев, единая россия, оон