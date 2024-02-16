Концепция философа Фукуямы не выдержала испытания временем, заявил Медведев
Медведев: идет процесс завершения однополярного миропорядка
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Концепция философа Фрэнсиса Фукуямы не выдержала испытания временем, идет процесс завершения однополярного миропорядка, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Наш Форум собрался в весьма ответственный исторический момент. Как известно, есть концепция "конца истории" Фрэнсиса Фукуямы, которая возникла на волне той эйфории, которая образовалась после крушения Советского Союза. Так вот эта концепция, она, совершено очевидно, не выдержала испытания временем", - сказал он, выступая на пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций".
Медведев отметил, что "поистине революционные изменения в геополитике и глобальной экономике ознаменовали завершение эпохи однополярного миропорядка, показали, что попытки отдельной группы стран установить мировую монополию сегодня уже обречены на провал".
"Еще недавно с подачи коллективного Запада страны Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки высокомерно называли "третьим миром", ну или в лучшем случае, развивающимися странами. Сегодня эти страны стремительно развиваются, становятся каркасом и точками роста многополярного миропорядка, выступают за практическое осуществление принципов суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия, за полный отказ от проявлений неоколониализма", - сказал он.