https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762968.html

Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма

Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма - РИА Новости, 16.02.2024

Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма

Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:29

2024-02-16T12:29

2024-02-16T12:30

россия

дмитрий медведев

единая россия

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927754917_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2233a0daeed6d574dec87efb48620f8.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочить его к 14 декабря. На пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций!" он заявил о необходимости поднимать, в том числе на международных площадках, тему ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию. "Предлагаем рассмотреть в рамках Генеральной Ассамблеи ООН возможность учреждения Дня памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря", - сказал он", - сказал он. Медведев напомнил, что это дата принятия в 1960 году упомянутой Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Столь же важно, по его словам, систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба.

https://ria.ru/20240215/ssha-1927471376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, единая россия, оон, генеральная ассамблея оон