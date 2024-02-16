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Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
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12:29 16.02.2024 (обновлено: 12:30 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762968.html
Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма
Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма
Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:29
2024-02-16T12:30
россия
дмитрий медведев
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оон
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочить его к 14 декабря. На пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций!" он заявил о необходимости поднимать, в том числе на международных площадках, тему ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию. "Предлагаем рассмотреть в рамках Генеральной Ассамблеи ООН возможность учреждения Дня памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря", - сказал он", - сказал он. Медведев напомнил, что это дата принятия в 1960 году упомянутой Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Столь же важно, по его словам, систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма

Медведев предложил обсудить в ООН идею установить День памяти жертв колониализма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом За свободу наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом "За свободу наций" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочить его к 14 декабря.
На пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций!" он заявил о необходимости поднимать, в том числе на международных площадках, тему ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию.
«
"Предлагаем рассмотреть в рамках Генеральной Ассамблеи ООН возможность учреждения Дня памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря", - сказал он", - сказал он.
Медведев напомнил, что это дата принятия в 1960 году упомянутой Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
Столь же важно, по его словам, систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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