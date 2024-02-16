https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762968.html
Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма
Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма
Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:29
2024-02-16T12:29
2024-02-16T12:30
россия
дмитрий медведев
единая россия
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927754917_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2233a0daeed6d574dec87efb48620f8.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочить его к 14 декабря. На пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций!" он заявил о необходимости поднимать, в том числе на международных площадках, тему ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию. "Предлагаем рассмотреть в рамках Генеральной Ассамблеи ООН возможность учреждения Дня памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря", - сказал он", - сказал он. Медведев напомнил, что это дата принятия в 1960 году упомянутой Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Столь же важно, по его словам, систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба.
https://ria.ru/20240215/ssha-1927471376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927754917_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8d09dab248ef0c4237858fe8bb20ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Медведев предложил учредить День памяти жертв колониализма
Медведев предложил обсудить в ООН идею установить День памяти жертв колониализма
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочить его к 14 декабря.
На пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций!" он заявил о необходимости поднимать, в том числе на международных площадках, тему ответственности бывших метрополий за геноцид и расовую дискриминацию.
«
"Предлагаем рассмотреть в рамках Генеральной Ассамблеи ООН возможность учреждения Дня памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря", - сказал он", - сказал он.
Медведев напомнил, что это дата принятия в 1960 году упомянутой Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
Столь же важно, по его словам, систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба.
США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию