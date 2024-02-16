https://ria.ru/20240216/medvedev-1927759856.html

Медведев прокомментировал запрет конгрессмену из Перу приехать в Москву

Медведев прокомментировал запрет конгрессмену из Перу приехать в Москву - РИА Новости, 16.02.2024

Медведев прокомментировал запрет конгрессмену из Перу приехать в Москву

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал хамством ситуацию с конгрессменом из Перу Гильермо Бермехо, которому США помешали приехать в Москву на... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:20

2024-02-16T12:20

2024-02-16T12:20

москва

сша

мехико (штат)

дмитрий медведев

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал хамством ситуацию с конгрессменом из Перу Гильермо Бермехо, которому США помешали приехать в Москву на форум "Единой России" "За свободу наций". "Тех же, кто не желает жить по надуманным законам, пытаются усмирить противоправными санкциями. Иногда дело доходит до прямых ограничений. Мне сейчас сказали, что одного из участников нашего форума под каким-то надуманным предлогом тормознули, не дали пролететь над территорией США. Не объясняя ничего, просто потому что один из участников направлялся в Москву. Ну что это за хамство такое", - сказал Медведев, выступая на форуме. Ранее конгрессмен рассказал РИА Новости, что США не дали ему прилететь на форум "За свободу наций!", который проходит 15-17 февраля в Москве, но он все равно примет в нем участие виртуально. По словам Бермехо, чтобы добраться до Москвы, из Лимы он прилетел в Мехико, оттуда намеревался вылететь в Стамбул, а затем в РФ. Но при пересадке в Мехико узнал, что не сможет пересекать воздушное пространство США. Он сообщил, что просил объяснений от авиакомпании несколько раз, но ему они предоставлены не были.

https://ria.ru/20240216/medvedev-1927750565.html

https://ria.ru/20240215/vmeshatelstvo-1927615566.html

москва

сша

мехико (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сша, мехико (штат), дмитрий медведев