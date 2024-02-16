Медведев обвинил неометрополии в хамском поведении
Медведев: неометрополии относятся к странам вне золотого миллиарда как к угодьям
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Неометрополии сегодня относятся к странам вне "золотого миллиарда" как к своим угодьям, ведут себя по-хамски, вмешиваются в дела других государств, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Бывшие колониальные империи продолжают мыслить в логике собственной исключительности и цепляться за призраки прошлого... Чтобы сохранить свое глобальное влияние, вот эти неометрополии используют самые изощренные, абсолютно беспринципные методы, выстраивают финансовую, научно-технологическую, идеологическую, культурную монополию, блокируют альтернативные пути развития. Относятся к странам все так называемого "золотого миллиарда" как к своим угодьям, а их народы считают людьми даже не второго, а третьего сорта, зачастую ведут себя с ними нагло, самоуверенно, откровенно по-хамски", - сказал Медведев на форуме "За свободу наций!", который проходит в Москве по инициативе "Единой России".
Он добавил, что они также пытаются грубо навязывать "так называемые демократические ценности" под видом "мифического порядка", цинично при этом вмешиваясь во внутренние дела независимых государств, в то время как этот "порядок" - не международная конвенция и не закон.