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Суд продлил арест начальнику самарского главка МЧС - РИА Новости, 16.02.2024
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10:00 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/mchs-1927731821.html
Суд продлил арест начальнику самарского главка МЧС
Суд продлил арест начальнику самарского главка МЧС - РИА Новости, 16.02.2024
Суд продлил арест начальнику самарского главка МЧС
Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко по делу о... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:00
2024-02-16T10:00
происшествия
россия
самарская область
москва
олег бойко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд по ходатайству следствия продлил Бойко арест до 15 мая", - сказала собеседница агентства. Генералу предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Также в СИЗО находятся его предполагаемые подельники - руководители коммерческих компаний Яна Гущина и Елену Тютюнник, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Как уточнили в суде, взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. О задержании Бойко стадо известно 18 декабря. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей. Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области с марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20240206/vzyatki-1925596025.html
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происшествия, россия, самарская область, москва, олег бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Самарская область, Москва, Олег Бойко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд продлил арест начальнику самарского главка МЧС

Суд продлил арест начальнику самарского главка МЧС Бойко по делу о взятке

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиОлег Бойко
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Олег Бойко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд по ходатайству следствия продлил Бойко арест до 15 мая", - сказала собеседница агентства.
Генералу предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Также в СИЗО находятся его предполагаемые подельники - руководители коммерческих компаний Яна Гущина и Елену Тютюнник, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Как уточнили в суде, взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.
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О задержании Бойко стадо известно 18 декабря. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.
Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области с марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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ПроисшествияРоссияСамарская областьМоскваОлег БойкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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