https://ria.ru/20240216/mchs-1927731821.html

Суд продлил арест начальнику самарского главка МЧС

Суд продлил арест начальнику самарского главка МЧС - РИА Новости, 16.02.2024

Суд продлил арест начальнику самарского главка МЧС

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко по делу о... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:00

2024-02-16T10:00

2024-02-16T10:00

происшествия

россия

самарская область

москва

олег бойко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд по ходатайству следствия продлил Бойко арест до 15 мая", - сказала собеседница агентства. Генералу предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Также в СИЗО находятся его предполагаемые подельники - руководители коммерческих компаний Яна Гущина и Елену Тютюнник, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Как уточнили в суде, взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. О задержании Бойко стадо известно 18 декабря. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей. Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области с марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20240206/vzyatki-1925596025.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, самарская область, москва, олег бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)