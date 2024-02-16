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Макрон пообещал посетить Киев до середины марта - РИА Новости, 16.02.2024
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23:17 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/makron-1927894823.html
Макрон пообещал посетить Киев до середины марта
Макрон пообещал посетить Киев до середины марта - РИА Новости, 16.02.2024
Макрон пообещал посетить Киев до середины марта
Президент Франции Эммануэль Макрон после переноса визита на Украину, планировавшегося на 13-14 февраля, сообщил, что посетит Киев в ближайшие недели. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:17
2024-02-16T23:17
в мире
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украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переноса визита на Украину, планировавшегося на 13-14 февраля, сообщил, что посетит Киев в ближайшие недели. "Я приеду до середины марта. Вы можете меня ожидать в ближайшие недели", - заявил Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже, отвечая на вопрос украинской журналистки. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Оно подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украине не вступит в НАТО. Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон "по причинам безопасности" был вынужден перенести визит в Киев, запланированный на 13-14 февраля.
https://ria.ru/20240216/soglashenie-1927892222.html
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в мире, киев, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато
В мире, Киев, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО
Макрон пообещал посетить Киев до середины марта

Макрон сообщил, что посетит Киев до середины марта

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переноса визита на Украину, планировавшегося на 13-14 февраля, сообщил, что посетит Киев в ближайшие недели.
«
"Я приеду до середины марта. Вы можете меня ожидать в ближайшие недели", - заявил Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже, отвечая на вопрос украинской журналистки.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной
Вчера, 22:48
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Оно подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украине не вступит в НАТО.
Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон "по причинам безопасности" был вынужден перенести визит в Киев, запланированный на 13-14 февраля.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Шольц заявил о важности поддержки Украины, несмотря на трудности для ФРГ
Вчера, 23:15
 
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