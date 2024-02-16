https://ria.ru/20240216/makron-1927894823.html
Макрон пообещал посетить Киев до середины марта
Макрон пообещал посетить Киев до середины марта - РИА Новости, 16.02.2024
Макрон пообещал посетить Киев до середины марта
Президент Франции Эммануэль Макрон после переноса визита на Украину, планировавшегося на 13-14 февраля, сообщил, что посетит Киев в ближайшие недели. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:17
2024-02-16T23:17
2024-02-16T23:17
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ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переноса визита на Украину, планировавшегося на 13-14 февраля, сообщил, что посетит Киев в ближайшие недели. "Я приеду до середины марта. Вы можете меня ожидать в ближайшие недели", - заявил Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже, отвечая на вопрос украинской журналистки. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Оно подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украине не вступит в НАТО. Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон "по причинам безопасности" был вынужден перенести визит в Киев, запланированный на 13-14 февраля.
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Макрон пообещал посетить Киев до середины марта
Макрон сообщил, что посетит Киев до середины марта