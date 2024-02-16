Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 16.02.2024 (обновлено: 10:49 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/maduro-1927700547.html
Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет
Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет - РИА Новости, 16.02.2024
Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея бандитом и обвинил в краже самолета компании Emtrasur, дочерней компании... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T02:52
2024-02-16T10:49
в мире
сша
венесуэла
флорида
николас мадуро
mahan air
международная организация гражданской авиации
boeing 747
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587964584_0:97:2645:1586_1920x0_80_0_0_1e65ab2a62b92ff819a11938ebc24686.jpg
МЕХИКО, 16 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея бандитом и обвинил в краже самолета компании Emtrasur, дочерней компании государственной компании Conviasa, после того как арестованный по запросу США грузовой Boeing был тайно переправлен во Флориду.&quot;Они украли самолет Emtrasur, бандит Милей украл венесуэльский самолет, этот герой крайне правых украл самолет из Венесуэлы. Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть&quot;, — заявил Мадуро во время выступления, которое транслировал телеканал VTV.Ранее Минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.По словам президента Мадуро, Венесуэла даст "решительный, прямой и пропорциональный ответ на это нападение, для чего будет использовать все доступные ресурсы". Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту Эсейса после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В понедельник венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.
https://ria.ru/20240211/oshibka-1926739326.html
сша
венесуэла
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587964584_115:0:2470:1766_1920x0_80_0_0_ffa0228097af363c45fed79ddf4e577f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, флорида, николас мадуро, mahan air, международная организация гражданской авиации, boeing 747
В мире, США, Венесуэла, Флорида, Николас Мадуро, Mahan Air, Международная организация гражданской авиации, Boeing 747
Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет

Президент Мадуро назвал Хавьера Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея бандитом и обвинил в краже самолета компании Emtrasur, дочерней компании государственной компании Conviasa, после того как арестованный по запросу США грузовой Boeing был тайно переправлен во Флориду.
«

"Они украли самолет Emtrasur, бандит Милей украл венесуэльский самолет, этот герой крайне правых украл самолет из Венесуэлы. Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть", — заявил Мадуро во время выступления, которое транслировал телеканал VTV.

Ранее Минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.
По словам президента Мадуро, Венесуэла даст "решительный, прямой и пропорциональный ответ на это нападение, для чего будет использовать все доступные ресурсы".
Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту Эсейса после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В понедельник венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Сестру президента Аргентины назвали его женой
11 февраля, 21:08
 
В миреСШАВенесуэлаФлоридаНиколас МадуроMahan AirМеждународная организация гражданской авиацииBoeing 747
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала