Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет
Президент Мадуро назвал Хавьера Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 16 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея бандитом и обвинил в краже самолета компании Emtrasur, дочерней компании государственной компании Conviasa, после того как арестованный по запросу США грузовой Boeing был тайно переправлен во Флориду.
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"Они украли самолет Emtrasur, бандит Милей украл венесуэльский самолет, этот герой крайне правых украл самолет из Венесуэлы. Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть", — заявил Мадуро во время выступления, которое транслировал телеканал VTV.
Ранее Минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.
По словам президента Мадуро, Венесуэла даст "решительный, прямой и пропорциональный ответ на это нападение, для чего будет использовать все доступные ресурсы".
Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту Эсейса после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В понедельник венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.