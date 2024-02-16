https://ria.ru/20240216/maduro-1927700547.html

Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет

Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет - РИА Новости, 16.02.2024

Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея бандитом и обвинил в краже самолета компании Emtrasur, дочерней компании... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T02:52

2024-02-16T02:52

2024-02-16T10:49

в мире

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mahan air

международная организация гражданской авиации

boeing 747

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МЕХИКО, 16 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея бандитом и обвинил в краже самолета компании Emtrasur, дочерней компании государственной компании Conviasa, после того как арестованный по запросу США грузовой Boeing был тайно переправлен во Флориду."Они украли самолет Emtrasur, бандит Милей украл венесуэльский самолет, этот герой крайне правых украл самолет из Венесуэлы. Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть", — заявил Мадуро во время выступления, которое транслировал телеканал VTV.Ранее Минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.По словам президента Мадуро, Венесуэла даст "решительный, прямой и пропорциональный ответ на это нападение, для чего будет использовать все доступные ресурсы". Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту Эсейса после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В понедельник венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.

https://ria.ru/20240211/oshibka-1926739326.html

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в мире, сша, венесуэла, флорида, николас мадуро, mahan air, международная организация гражданской авиации, boeing 747