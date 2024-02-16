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Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО - РИА Новости, 16.02.2024
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Вологодская область
 
17:18 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/lutsenko-1927839760.html
Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО
Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО - РИА Новости, 16.02.2024
Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО
В Череповце волонтеры стали изготавливать тактические эвакуационные носилки и мини-подушки для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:18
2024-02-16T17:18
вологодская область
череповец
андрей луценко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Череповце волонтеры стали изготавливать тактические эвакуационные носилки и мини-подушки для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области. В ближайшее время состоится очередная отправка в зону СВО. Впервые бойцам передадут специальные подушки, которые пригодятся в окопах и блиндажах. На данный момент изготовлено порядка 50 таких штук, говорится в сообщении. "Здорово, что наши волонтеры так широко подходят к помощи военнослужащим, отмечают проблемные моменты и стараются выполнить все пожелания бойцов. Тактические носилки, подушки, безусловно, пригодятся на передовой, обеспечат мобильность и удобство в подходящих ситуациях", - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, волонтеры продолжают активно делать все необходимое для фронта. При этом постоянно прибавляются новые люди, которые готовы помогать. "Ради общего блага объединяются тысячи вологжан, - почеркнул Луценко.
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череповец, андрей луценко
Вологодская область, Череповец, Андрей Луценко

Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Череповце волонтеры стали изготавливать тактические эвакуационные носилки и мини-подушки для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.
В ближайшее время состоится очередная отправка в зону СВО. Впервые бойцам передадут специальные подушки, которые пригодятся в окопах и блиндажах. На данный момент изготовлено порядка 50 таких штук, говорится в сообщении.
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"Здорово, что наши волонтеры так широко подходят к помощи военнослужащим, отмечают проблемные моменты и стараются выполнить все пожелания бойцов. Тактические носилки, подушки, безусловно, пригодятся на передовой, обеспечат мобильность и удобство в подходящих ситуациях", - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, волонтеры продолжают активно делать все необходимое для фронта. При этом постоянно прибавляются новые люди, которые готовы помогать. "Ради общего блага объединяются тысячи вологжан, - почеркнул Луценко.
 
Вологодская областьЧереповецАндрей Луценко
 
 
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