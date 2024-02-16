https://ria.ru/20240216/lutsenko-1927839760.html

Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО

Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО - РИА Новости, 16.02.2024

Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО

В Череповце волонтеры стали изготавливать тактические эвакуационные носилки и мини-подушки для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:18

2024-02-16T17:18

2024-02-16T17:18

вологодская область

череповец

андрей луценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880443715_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_55830aac4f5c074c52691dd1d6912b2d.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Череповце волонтеры стали изготавливать тактические эвакуационные носилки и мини-подушки для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области. В ближайшее время состоится очередная отправка в зону СВО. Впервые бойцам передадут специальные подушки, которые пригодятся в окопах и блиндажах. На данный момент изготовлено порядка 50 таких штук, говорится в сообщении. "Здорово, что наши волонтеры так широко подходят к помощи военнослужащим, отмечают проблемные моменты и стараются выполнить все пожелания бойцов. Тактические носилки, подушки, безусловно, пригодятся на передовой, обеспечат мобильность и удобство в подходящих ситуациях", - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, волонтеры продолжают активно делать все необходимое для фронта. При этом постоянно прибавляются новые люди, которые готовы помогать. "Ради общего блага объединяются тысячи вологжан, - почеркнул Луценко.

https://ria.ru/20240212/lutsenko-1926883680.html

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, андрей луценко