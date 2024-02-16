https://ria.ru/20240216/lutsenko-1927839760.html
Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО
Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО - РИА Новости, 16.02.2024
Луценко: в Череповце начали изготавливать носилки и подушки для бойцов СВО
В Череповце волонтеры стали изготавливать тактические эвакуационные носилки и мини-подушки для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:18
2024-02-16T17:18
2024-02-16T17:18
вологодская область
череповец
андрей луценко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Череповце волонтеры стали изготавливать тактические эвакуационные носилки и мини-подушки для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области. В ближайшее время состоится очередная отправка в зону СВО. Впервые бойцам передадут специальные подушки, которые пригодятся в окопах и блиндажах. На данный момент изготовлено порядка 50 таких штук, говорится в сообщении. "Здорово, что наши волонтеры так широко подходят к помощи военнослужащим, отмечают проблемные моменты и стараются выполнить все пожелания бойцов. Тактические носилки, подушки, безусловно, пригодятся на передовой, обеспечат мобильность и удобство в подходящих ситуациях", - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, волонтеры продолжают активно делать все необходимое для фронта. При этом постоянно прибавляются новые люди, которые готовы помогать. "Ради общего блага объединяются тысячи вологжан, - почеркнул Луценко.
https://ria.ru/20240212/lutsenko-1926883680.html
череповец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, андрей луценко
Вологодская область, Череповец, Андрей Луценко
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Череповце волонтеры стали изготавливать тактические эвакуационные носилки и мини-подушки для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.
В ближайшее время состоится очередная отправка в зону СВО. Впервые бойцам передадут специальные подушки, которые пригодятся в окопах и блиндажах. На данный момент изготовлено порядка 50 таких штук, говорится в сообщении.
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"Здорово, что наши волонтеры так широко подходят к помощи военнослужащим, отмечают проблемные моменты и стараются выполнить все пожелания бойцов. Тактические носилки, подушки, безусловно, пригодятся на передовой, обеспечат мобильность и удобство в подходящих ситуациях", - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, волонтеры продолжают активно делать все необходимое для фронта. При этом постоянно прибавляются новые люди, которые готовы помогать. "Ради общего блага объединяются тысячи вологжан, - почеркнул Луценко.