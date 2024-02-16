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Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета
Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета - РИА Новости, 16.02.2024
Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета
Если работать нужно, но очень лень – это синдром прокрастинации, упадничества или тунеядства? Откуда взялось выражение "гонять лодыря", кого на Руси называли "печегнетом", и как война с Наполеоном подарила нам словечко "шаромыжник".
2024-02-16T12:00
2024-02-16T12:00
2024-02-16T12:06
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Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета
Если работать нужно, но очень лень – это синдром прокрастинации, упадничества или тунеядства? Откуда взялось выражение "гонять лодыря", кого на Руси называли "печегнетом", и как война с Наполеоном подарила нам словечко "шаромыжник".
audio/mpeg
Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета
Если работать нужно, но очень лень – это синдром прокрастинации, упадничества или тунеядства? Откуда взялось выражение "гонять лодыря", кого на Руси называли "печегнетом", и как война с Наполеоном подарила нам словечко "шаромыжник".
audio/mpeg
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Как это по-русски, Подкаст
Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета
Если работать нужно, но очень лень – это синдром прокрастинации, упадничества или тунеядства? Откуда взялось выражение "гонять лодыря", кого на Руси называли "печегнетом", и как война с Наполеоном подарила нам словечко "шаромыжник".