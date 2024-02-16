https://ria.ru/20240216/len-1927756227.html

Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета

Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета - РИА Новости, 16.02.2024

Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета

Если работать нужно, но очень лень – это синдром прокрастинации, упадничества или тунеядства? Откуда взялось выражение "гонять лодыря", кого на Руси называли "печегнетом", и как война с Наполеоном подарила нам словечко "шаромыжник".

2024-02-16T12:00

2024-02-16T12:00

2024-02-16T12:06

как это по-русски

подкаст

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Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета Если работать нужно, но очень лень – это синдром прокрастинации, упадничества или тунеядства? Откуда взялось выражение "гонять лодыря", кого на Руси называли "печегнетом", и как война с Наполеоном подарила нам словечко "шаромыжник". audio/mpeg

Чем тунеядец отличается от лодыря, а прокрастинатор – от печегнета Если работать нужно, но очень лень – это синдром прокрастинации, упадничества или тунеядства? Откуда взялось выражение "гонять лодыря", кого на Руси называли "печегнетом", и как война с Наполеоном подарила нам словечко "шаромыжник". audio/mpeg

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