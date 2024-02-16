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Отказ от права вето сделает Совбез ООН бесполезным, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
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12:38 16.02.2024 (обновлено: 12:39 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/lavrov-1927764766.html
Отказ от права вето сделает Совбез ООН бесполезным, заявил Лавров
Отказ от права вето сделает Совбез ООН бесполезным, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
Отказ от права вето сделает Совбез ООН бесполезным, заявил Лавров
Отказ от права вето в Совете безопасности ООН нереален, он превратит орган в бесполезную структуру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:38
2024-02-16T12:39
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отказ от права вето в Совете безопасности ООН нереален, он превратит орган в бесполезную структуру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Отказаться от вето нереально. Тогда ООН так же, как Лига наций просто превратится в бесполезную структуру, которая будет только дополнительно нагнетать конфронтацию", - заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что "право вето (в СБ ООН - ред.) - не привилегия, это инструмент обеспечения выверенных решений". Министр добавил, что Запад утратил культуру работы в Совете безопасности, которая "всегда опиралась на способность пяти постоянных членов договариваться и искать компромиссы по любому сложному вопросу и никогда не провоцировать вето, ставя на голосование неприемлемые для кого-то из "пятерки" резолюции". Лавров также упомянул об обсуждении внутри ООН реформы Совета безопасности организации. Министр подчеркнул, что возможные изменения должны "отразить понимание тех тектонических перемен, которые в мире происходят в контексте процессов многополярности". Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Лавров, выступая ранее на Генассамблее ООН, призвал изменить метод формирования секретариата организации. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза, российский министр отметил, что его расширение становится все более востребованным "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки".
https://ria.ru/20240216/lavrov-1927755081.html
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в мире, россия, сша, великобритания, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, лига наций
В мире, Россия, США, Великобритания, Сергей Лавров, ООН, Совет Безопасности ООН, Лига Наций
Отказ от права вето сделает Совбез ООН бесполезным, заявил Лавров

Лавров: отказ от вето превратит Совбез ООН в нагнетающую конфронтацию структуру

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отказ от права вето в Совете безопасности ООН нереален, он превратит орган в бесполезную структуру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Отказаться от вето нереально. Тогда ООН так же, как Лига наций просто превратится в бесполезную структуру, которая будет только дополнительно нагнетать конфронтацию", - заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Он отметил, что "право вето (в СБ ООН - ред.) - не привилегия, это инструмент обеспечения выверенных решений".
Министр добавил, что Запад утратил культуру работы в Совете безопасности, которая "всегда опиралась на способность пяти постоянных членов договариваться и искать компромиссы по любому сложному вопросу и никогда не провоцировать вето, ставя на голосование неприемлемые для кого-то из "пятерки" резолюции".
Лавров также упомянул об обсуждении внутри ООН реформы Совета безопасности организации. Министр подчеркнул, что возможные изменения должны "отразить понимание тех тектонических перемен, которые в мире происходят в контексте процессов многополярности".
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года.
Лавров, выступая ранее на Генассамблее ООН, призвал изменить метод формирования секретариата организации. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза, российский министр отметил, что его расширение становится все более востребованным "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки".
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