https://ria.ru/20240216/lavrov-1927753604.html
В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, заявил Лавров
В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, заявил Лавров
В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, Владимир Зеленский для начала должен отменить декрет, запрещающий переговоры, заявил министр иностранных... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:58
2024-02-16T11:58
2024-02-16T12:10
россия
украина
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, Владимир Зеленский для начала должен отменить декрет, запрещающий переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Повторю о наличии указа Зеленского, запрещающего переговоры с правительством Путина. Наш президент неоднократно, когда Запад подобные вопросы ставил, ему (говорил - ред.) - вы заставьте, чтобы он отменил этот указ и хотя бы публично об этом сказал. Мяч не на нашей стороне и это все прекрасно понимают", - сказал Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, сергей лавров, владимир зеленский
Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, заявил Лавров
Лавров: для начала диалога Украины и России Зеленский должен отменить декрет
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, Владимир Зеленский для начала должен отменить декрет, запрещающий переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Повторю о наличии указа Зеленского, запрещающего переговоры с правительством Путина. Наш президент неоднократно, когда Запад подобные вопросы ставил, ему (говорил - ред.) - вы заставьте, чтобы он отменил этот указ и хотя бы публично об этом сказал. Мяч не на нашей стороне и это все прекрасно понимают", - сказал Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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