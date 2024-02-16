https://ria.ru/20240216/lavrov-1927753604.html

В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, заявил Лавров

В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024

В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, заявил Лавров

В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, Владимир Зеленский для начала должен отменить декрет, запрещающий переговоры, заявил министр иностранных... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:58

2024-02-16T11:58

2024-02-16T12:10

россия

украина

в мире

сергей лавров

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне России, Владимир Зеленский для начала должен отменить декрет, запрещающий переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Повторю о наличии указа Зеленского, запрещающего переговоры с правительством Путина. Наш президент неоднократно, когда Запад подобные вопросы ставил, ему (говорил - ред.) - вы заставьте, чтобы он отменил этот указ и хотя бы публично об этом сказал. Мяч не на нашей стороне и это все прекрасно понимают", - сказал Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре международной медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240216/zhesty-1927750785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, сергей лавров, владимир зеленский