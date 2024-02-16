https://ria.ru/20240216/lavrov-1927747205.html

ЕС составил рекомендации для Киева по поставкам оружия, заявил Лавров

ЕС составил рекомендации для Киева по поставкам оружия, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024

ЕС составил рекомендации для Киева по поставкам оружия, заявил Лавров

По российским данным, Евросоюз рекомендовал Киеву делать ставку на дальнобойное оружие, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции "Евромайдан: РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:30

2024-02-16T11:30

2024-02-16T14:39

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. По российским данным, Евросоюз рекомендовал Киеву делать ставку на дальнобойное оружие, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня"."(ЕС советует. — Прим. ред.) делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до "сердца России", как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа", — сказал глава МИД.Европейская внешнеполитическая служба дала такие рекомендации, придя к выводу, что "теми методами, которыми сейчас воюет Украина, победить не получится" и в итоге Киев потерпит поражение в конфликте, пояснил Лавров.Он указал, что Запад использует Украину "во всех смыслах для того", чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, которая "ей положена по праву".Министр также отдельно отметил позицию Великобритании. Линия, которую проводит Лондон, даже более агрессивна, чем у США, подчеркнул он."В результате Украина, получившая от Советского Союза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения. Киевские власти — это просто уже всеми признанный международный попрошайка", — сказал глава российской дипломатии.Он также добавил, что политика Украины по отношению к русскому языку представляет собой "своеобразный геноцид". Он напомнил, что, по некоторым подсчетам, до 80 процентов населения страны более комфортно общаться по-русски, но курс на уничтожение "всего русского" официально прописан в местных законах.При этом министр отметил, что в вопросе диалога с Украиной мяч не на стороне Москвы и Владимир Зеленский для начала должен отменить декрет, запрещающий переговоры. Лавров напомнил, что российское руководство неоднократно указывало Западу на эту ситуацию.В свою очередь, западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей Глобального Юга и Востока в так называемую формулу мира Зеленского, продолжил министр. Он объяснил, что этот план тупиковый и представляет собой фактически капитуляцию России. Но в саму формулу добавили несколько нейтральных пунктов, чтобы под их предлогом "заманить нормальные страны", пояснил Лавров."Мы делали столько уступок, жестов доброй воли (в сторону Запада. — Прим. ред.), как президент (Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. — Прим. ред.) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке", — добавил министр.В Москве не раз подчеркивали, что готовы к переговорам, поскольку Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны, в свою очередь, постоянно заявляют о необходимости продолжения боевых действий, накачивают киевские власти оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.При этом в последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240215/london-1927671422.html

https://ria.ru/20231218/ukraine-1916599107.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926450388.html

https://ria.ru/20240216/bezhentsy-1927755540.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, украина, евросоюз, россия, сергей лавров