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Лавров оценил позицию Британии в конфликте вокруг Украины - РИА Новости, 16.02.2024
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11:16 16.02.2024 (обновлено: 11:48 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/lavrov-1927744629.html
Лавров оценил позицию Британии в конфликте вокруг Украины
Лавров оценил позицию Британии в конфликте вокруг Украины - РИА Новости, 16.02.2024
Лавров оценил позицию Британии в конфликте вокруг Украины
Позиция Лондона в конфликте вокруг Украины является более агрессивной, чем линия Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:16
2024-02-16T11:48
в мире
украина
сша
сергей лавров
вашингтон (штат)
лондон
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Позиция Лондона в конфликте вокруг Украины является более агрессивной, чем линия Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Та роль, которую Англия играет в нынешних событиях, даже более агрессивна, более изощренна в своей провокационной напористости, чем любого другого участника, включая даже Соединенные Штаты", - сказал Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре МИА "Россия сегодня".
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украина
сша
вашингтон (штат)
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в мире, украина, сша, сергей лавров, вашингтон (штат), лондон
В мире, Украина, США, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), Лондон
Лавров оценил позицию Британии в конфликте вокруг Украины

Лавров: позиция Британии в конфликте по Украине более агрессивна, чем линия США

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Позиция Лондона в конфликте вокруг Украины является более агрессивной, чем линия Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Та роль, которую Англия играет в нынешних событиях, даже более агрессивна, более изощренна в своей провокационной напористости, чем любого другого участника, включая даже Соединенные Штаты", - сказал Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре МИА "Россия сегодня".
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В миреУкраинаСШАСергей ЛавровВашингтон (штат)Лондон
 
 
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