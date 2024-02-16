https://ria.ru/20240216/lavrov-1927744629.html
Лавров оценил позицию Британии в конфликте вокруг Украины
Лавров оценил позицию Британии в конфликте вокруг Украины - РИА Новости, 16.02.2024
Лавров оценил позицию Британии в конфликте вокруг Украины
Позиция Лондона в конфликте вокруг Украины является более агрессивной, чем линия Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:16
2024-02-16T11:16
2024-02-16T11:48
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Позиция Лондона в конфликте вокруг Украины является более агрессивной, чем линия Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Та роль, которую Англия играет в нынешних событиях, даже более агрессивна, более изощренна в своей провокационной напористости, чем любого другого участника, включая даже Соединенные Штаты", - сказал Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре МИА "Россия сегодня".
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в мире, украина, сша, сергей лавров, вашингтон (штат), лондон
В мире, Украина, США, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), Лондон
Лавров оценил позицию Британии в конфликте вокруг Украины
Лавров: позиция Британии в конфликте по Украине более агрессивна, чем линия США