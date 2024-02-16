https://ria.ru/20240216/lavrov-1927744117.html

Выступление Лаврова на конференции о госперевороте на Украине

Выступление Лаврова на конференции о госперевороте на Украине - РИА Новости, 16.02.2024

Выступление Лаврова на конференции о госперевороте на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", приуроченной к десятой годовщине госпереворота на... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:11

2024-02-16T11:11

2024-02-16T11:11

в мире

украина

сергей лавров

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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", приуроченной к десятой годовщине госпереворота на Украине.

украина

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Зубков

в мире, украина, сергей лавров, видео