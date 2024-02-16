https://ria.ru/20240216/lavrov-1927744117.html
Выступление Лаврова на конференции о госперевороте на Украине
Выступление Лаврова на конференции о госперевороте на Украине - РИА Новости, 16.02.2024
Выступление Лаврова на конференции о госперевороте на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", приуроченной к десятой годовщине госпереворота на... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:11
2024-02-16T11:11
2024-02-16T11:11
в мире
украина
сергей лавров
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", приуроченной к десятой годовщине госпереворота на Украине.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927720555_75:0:958:662_1920x0_80_0_0_2396a21a0a5ead75ae0d9717254a32c4.jpg
LIVE: Лавров на конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине
LIVE: Лавров на конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине
2024-02-16T11:11
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, видео
В мире, Украина, Сергей Лавров
Выступление Лаврова на конференции о госперевороте на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", приуроченной к десятой годовщине госпереворота на Украине.
2024-02-16T11:11
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PT1S
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", приуроченной к десятой годовщине госпереворота на Украине.