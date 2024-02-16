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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.02.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях более 2300 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:32
2024-02-16T15:32
2024-02-16T15:32
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях более 2300 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили 18 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 43-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Тимковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области."Потери противника за указанный период составили свыше 775 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. Также нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики."За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии", - отметили в министерстве.
харьковская область
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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 775 военнослужащих
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях более 2300 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили 18 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 43-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Тимковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
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"Потери противника за указанный период составили свыше 775 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии", - сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. Также нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики.
"За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии", - отметили в министерстве.