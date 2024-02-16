https://ria.ru/20240216/krym-1927743921.html

В Крыму задержали яхту, похищенную в 2019 году на Карибских островах

В Крыму задержали яхту, похищенную в 2019 году на Карибских островах - РИА Новости, 16.02.2024

В Крыму задержали яхту, похищенную в 2019 году на Карибских островах

Яхту, похищенную аферистами на Карибских островах, задержали в Севастополе, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:09

2024-02-16T11:09

2024-02-16T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Яхту, похищенную аферистами на Карибских островах, задержали в Севастополе, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России. "Севастопольские таможенники пресекли попытку незаконной легализации яхты, похищенной группой россиян на Карибских островах весной 2019 года", - говорится в сообщении. В частности указывается, что туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда, где взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн рублей. "Они перегнали судно на родину, а затем один из злоумышленников зарегистрировал его по поддельным документам. После этого аферисты наладили бизнес и стали сдавать яхту уже под российским флагом в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря", - говорится в сообщении. По данным таможни, яхта задержана. Экспертиза установила наличие двух идентификационных номеров, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным. Само судно не задекларировано и имеет статус иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 миллионов рублей. "Иностранная фирма, собственник транспортного средства, подтвердила информацию о его хищении. Королевской полицией Антигуа и Барбуды возбуждено уголовное дело. Главарь преступной банды находится в международном розыске", - отметили в российском ведомстве. Севастопольской таможней возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты таможенных платежей и легализацию имущества, приобретенного преступным путем.

https://ria.ru/20230423/sudno-1867175625.html

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карибские острова, россия, барбуда, происшествия, новости - туризм