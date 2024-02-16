https://ria.ru/20240216/kreditportfel-1927852868.html

Кредитный портфель предпринимателей в ВТБ превысил три триллиона рублей

Кредитный портфель предпринимателей в ВТБ превысил три триллиона рублей - РИА Новости, 16.02.2024

Кредитный портфель предпринимателей в ВТБ превысил три триллиона рублей

По итогам 2023 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса группы ВТБ в России показал рост на 27%, сообщил заместитель президента – председателя РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:45

2024-02-16T17:45

2024-02-16T17:45

втб

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. По итогам 2023 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса группы ВТБ в России показал рост на 27%, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Об этом он заявил в ходе "Дня бизнеса", который прошел в Калининграде. По его словам, две трети объема портфеля составляют кредиты на инвестиционные цели. Несмотря на общее охлаждение спроса на финансирование в условиях текущего уровня ставок, банковская поддержка малого и среднего бизнеса создает основу для экономического роста. Наибольший спрос на банковское финансирование в 2023 год банк фиксировал в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском крае и в первую очередь в сферах жилищного и коммерческого строительства, оптовой и розничной торговли и АПК. Число заемщиков в сегменте среднего и малого бизнеса выросло на 35%. "В 2023 году кредитование среднего и малого бизнеса росло рекордными темпами. Безусловно, на спрос оказали влияние разовые факторы, среди которых продолжающееся замещение внешнего долга внутренними кредитными средствами и финансирование сделок по приобретению активов покидающих рынок зарубежных компаний. При этом значительную долю прироста обеспечило проектное финансирование жилой стройки, реализация новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики, финансирование текущей деятельности. Это хороший рост, формирующий основу экономики и роста ВВП", − отметил Бортников, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.

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Алёна Пава

втб, денис бортников, россия, калининград, москва, новости компаний - экономика