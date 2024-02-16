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Косатке Нае из Москвариума понравилось, что для нее открыли смотровое окно - РИА Новости, 16.02.2024
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Хорошие новости
 
10:50 16.02.2024 (обновлено: 19:37 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/kosatka-1927739385.html
Косатке Нае из Москвариума понравилось, что для нее открыли смотровое окно
Косатке Нае из Москвариума понравилось, что для нее открыли смотровое окно - РИА Новости, 16.02.2024
Косатке Нае из Москвариума понравилось, что для нее открыли смотровое окно
Косатка Ная из Москвариума с энтузиазмом отнеслась к открытию смотрового окна, сообщили в посвященном ей Telegram-канале Москвариума. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:50
2024-02-16T19:37
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Косатка Ная из Москвариума с энтузиазмом отнеслась к открытию смотрового окна, сообщили в посвященном ей Telegram-канале Москвариума. "С большим энтузиазмом Ная отнеслась к открытию смотрового окна, поскольку она очень любит наблюдать за гостями. Многие уже успели лично навестить Наю", — отметили в материале. Сейчас Ная очень активна. Она с огромным удовольствием взаимодействует с тренерами во время тренировок и когнитивных упражнений. "Рацион питания оптимизирован и составляет 40-45 килограммов: в него входят горбуша, сельдь и салака", — добавили в Москвариуме.Ранее, 30 декабря, у Наи появился детеныш, это были первые в России роды косатки в искусственной среде. Но 27 января Москвариум сообщил, что детеныш погиб из-за декомпенсации на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.
https://ria.ru/20240130/nerpy-1924389981.html
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общество, россия, москвариум
Хорошие новости, Общество, Россия, Москвариум
Косатке Нае из Москвариума понравилось, что для нее открыли смотровое окно

Косатка Ная из Москвариума с энтузиазмом отнеслась к открытию смотрового окна

© Фото : МосквариумКосатка Ная из Москвариума
Косатка Ная из Москвариума - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Москвариум
Косатка Ная из Москвариума. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Косатка Ная из Москвариума с энтузиазмом отнеслась к открытию смотрового окна, сообщили в посвященном ей Telegram-канале Москвариума.
«
"С большим энтузиазмом Ная отнеслась к открытию смотрового окна, поскольку она очень любит наблюдать за гостями. Многие уже успели лично навестить Наю", — отметили в материале.
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Сейчас Ная очень активна. Она с огромным удовольствием взаимодействует с тренерами во время тренировок и когнитивных упражнений.
"Рацион питания оптимизирован и составляет 40-45 килограммов: в него входят горбуша, сельдь и салака", — добавили в Москвариуме.
Ранее, 30 декабря, у Наи появился детеныш, это были первые в России роды косатки в искусственной среде. Но 27 января Москвариум сообщил, что детеныш погиб из-за декомпенсации на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.
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