https://ria.ru/20240216/kosatka-1927739385.html

Косатке Нае из Москвариума понравилось, что для нее открыли смотровое окно

Косатке Нае из Москвариума понравилось, что для нее открыли смотровое окно - РИА Новости, 16.02.2024

Косатке Нае из Москвариума понравилось, что для нее открыли смотровое окно

Косатка Ная из Москвариума с энтузиазмом отнеслась к открытию смотрового окна, сообщили в посвященном ей Telegram-канале Москвариума. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:50

2024-02-16T10:50

2024-02-16T19:37

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Косатка Ная из Москвариума с энтузиазмом отнеслась к открытию смотрового окна, сообщили в посвященном ей Telegram-канале Москвариума. "С большим энтузиазмом Ная отнеслась к открытию смотрового окна, поскольку она очень любит наблюдать за гостями. Многие уже успели лично навестить Наю", — отметили в материале. Сейчас Ная очень активна. Она с огромным удовольствием взаимодействует с тренерами во время тренировок и когнитивных упражнений. "Рацион питания оптимизирован и составляет 40-45 килограммов: в него входят горбуша, сельдь и салака", — добавили в Москвариуме.Ранее, 30 декабря, у Наи появился детеныш, это были первые в России роды косатки в искусственной среде. Но 27 января Москвариум сообщил, что детеныш погиб из-за декомпенсации на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.

https://ria.ru/20240130/nerpy-1924389981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москвариум