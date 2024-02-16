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Косачев оценил идею введения Дня памяти жертв колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
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16:02 16.02.2024 (обновлено: 16:05 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/kosachev-1927816252.html
Косачев оценил идею введения Дня памяти жертв колониализма
Косачев оценил идею введения Дня памяти жертв колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
Косачев оценил идею введения Дня памяти жертв колониализма
Предложение лидера "Единой России", замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева установить День памяти жертв колониализма – это важное напоминание о том, что... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:02
2024-02-16T16:05
общество
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дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предложение лидера "Единой России", замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева установить День памяти жертв колониализма – это важное напоминание о том, что никто так и не был наказан за колониальные преступления, а колонизаторы не расплатились по счетам, эта идея найдет поддержку в мире, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочить его к 14 декабря. По его мнению, также важно систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба. "Очень своевременная и резонансная инициатива от замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на сегодняшнем пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций!". Председатель "Единой России" предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочив его к 14 декабря – дате принятия в 1960 году Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам", - отметил Косачев. По его словам, это не просто дань борьбе народов за освобождение от колониальных пут "цивилизованного мира", который легко забывал про свой гуманизм, цивилизованность, права и свободы человека, когда речь шла о народах Большого Юга. "Но это – важное напоминание о том, что, во-первых, никто так и не был наказан за колониальные преступления, и колонизаторы так и не расплатились по колониальным счетам за свои преступления, на которых выросли их благосостояние и отрыв в благосостоянии от бывших колоний. А, во-вторых, что колониализм жив и сегодня, просто обрел на вид более "приличные" формы в виде долгов, кредитов, технологической и иной зависимости от подачек развитых стран, представляемых в виде щедрой помощи тем, кого грабили веками", - сказал Косачев. И за сохранение этого несправедливого миропорядка и бьются сегодня страны Запада, противопоставляя свои цели интересам мирового большинства, подчеркнул он. "Уверен, многие в мире поддержат идею новой глубоко символичной даты", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240216/medvedev-1927763107.html
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, оон, генеральная ассамблея оон, константин косачев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Константин Косачев
Косачев оценил идею введения Дня памяти жертв колониализма

Косачев: никто так и не был наказан за колониальные преступления

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предложение лидера "Единой России", замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева установить День памяти жертв колониализма – это важное напоминание о том, что никто так и не был наказан за колониальные преступления, а колонизаторы не расплатились по счетам, эта идея найдет поддержку в мире, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочить его к 14 декабря. По его мнению, также важно систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба.
«
"Очень своевременная и резонансная инициатива от замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на сегодняшнем пленарном заседании Международного форума "Единой России" "За свободу наций!". Председатель "Единой России" предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочив его к 14 декабря – дате принятия в 1960 году Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам", - отметил Косачев.
По его словам, это не просто дань борьбе народов за освобождение от колониальных пут "цивилизованного мира", который легко забывал про свой гуманизм, цивилизованность, права и свободы человека, когда речь шла о народах Большого Юга.
"Но это – важное напоминание о том, что, во-первых, никто так и не был наказан за колониальные преступления, и колонизаторы так и не расплатились по колониальным счетам за свои преступления, на которых выросли их благосостояние и отрыв в благосостоянии от бывших колоний. А, во-вторых, что колониализм жив и сегодня, просто обрел на вид более "приличные" формы в виде долгов, кредитов, технологической и иной зависимости от подачек развитых стран, представляемых в виде щедрой помощи тем, кого грабили веками", - сказал Косачев.
И за сохранение этого несправедливого миропорядка и бьются сегодня страны Запада, противопоставляя свои цели интересам мирового большинства, подчеркнул он.
"Уверен, многие в мире поддержат идею новой глубоко символичной даты", - заключил парламентарий.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом За свободу наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Вчера, 12:31
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияООНГенеральная Ассамблея ООНКонстантин Косачев
 
 
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